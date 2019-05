Kolakušić: 'Nakon što odem u EP krećem u predsjedničku kampanju'

Građani, morate se osvijestiti, morate izaći na izbore - poručio je na početku svog obraćanja medijima Mislav Kolakušić koji je osvojio mandat na izborima za Europski parlament.

Nezavisna lista Mislava Kolakušića osvojila je četvrto mjesto na EU izborima osvojivši 7,89% glasova (jedan mandat) te je jedno od najugodnijih iznenađenja izbora. Ispred nje bili su HDZ (22,72% glasova), SDP (18,71% ) i Hrvatski suverenisti (8,52% glasa).

- Sada smo pokazali da nas ima i da možemo - izjavio je Kolakušić. Dodao je kako nisu imali prostor u medijima i da su se služili onima što im je bilo dostupno - Google reklame i društvene mreže.

- S time smo uspjeli barem malo okupiti ljude. Sada je vrijeme da nam date prostor i da možemo komunicirati s građanima, da građani čuju poruke koje imamo i to je sve što tražim - rekao je Kolakušić.

- Nažalost, relativno smo zadovoljni. Nalazimo se na granici. Ja sam rekao ukoliko ne osvojim 80 tisuća glasova da nikada neću ni ući u politiku i da javnost za mene više nikada neće čuti. To su bile naše najniže projekcije. Naše najviše projekcije su bile 200 tisuća, a one zadnje koje smo imali netom prije izbora bile su 120 tisuća i u to smo bili uvjereni da ćemo osvojiti. S tih 120 tisuća bili smo uvjereni da ćemo imati dva mandata što bi bilo dovoljno da građani shvate da se stvara nova snaga koja će promijeniti Hrvatsku iz temelja - poručio je Kolakušić.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Oni koji su ostvarili manje od 80 tisuća moraju zavijek napustiti hrvatsku politiku jer samo ometaju. Više od 100 tisuća glasova je otišlo u vjetar. Zamislite da su svi trebali skupljati potpise, bilo šest, eventualno sedam lista i rezultat bi bio dramatično drugačiji - izjavio je.

Drugo mjesto po broju preferencijalnih glasova objasnio je personaliziranom kampanjom.

- Ja želim reći građanima da sve ono što pričam i sve ono što obećam ja ću osobno ostvariti - kazao je i dodao da će tako građani znati koga će prozivati ako ne bude ostvareno. Objašanjava da ovako imamo previše obećanja prije izbora koje nitko ne provede niti ne pokuša provesti i na kraju nitko nije odgovoran.

- Ja ću biti odgovoran za sve ono što tvrdim - objasnio je.

Upitali su ga i kako će dobro obavljati posao u Bruxellesu i voditi kampanju za predsjednika države. Objasnio je kako će mu ured pripremiti dokumentaciju i da njemu kao pravniku neće trebati puno da prouči dokumentaciju i na pravi način ju prezentira. Rekao je i kako postoje veliki praznici te da će imati vremena.

- Nakon što odem u Europski parlament i preuzmem ulogu parlamentarca krećemo sa predsjedničkom kampanjom - kazao je.

U EP-u će biti neovisni 'jer ne žele sudjelovati u odlukama koje su većina na štetu Hrvatske'.

Govorio je i o državama koje pravosuđe i policiju imaju u jednom ministarstvu.

- Priča se da uzrupiram područja različitih ministarstava. Pa jedino Hrvatska ima 26 ministarstava, 20 pravih, šest lažnih. Pa druge države imaju po 10. Što to znači, da svaki ministar tamo uzrupira po pet, šest ministarstava. Normalno je, niti jedan ministar ne može prosvesti u djelo svoj plan i program ako iza njega ne stoji 76 ruku. Zbog toga ja moram istovremeno biti onaj koji drži 76 ruku - rekao je Kolakušić.

- Ja sam prije sedam godina počeo izlaziti u javnost. U svih tih sedam godina nisam čuo istinski argument protiv svojih tvrdnji - rekao je Kolakušić.

Govorio je i o korupciji. Kazao je kako bi htio preuzeti osobnu odgovornost za koprupciji.

- Na svu sreću niste niti svjesni koji su njezini razmjeri. Oni su u stanju milijarde kuna našeg novca pretvoriti u prah i pepeo radi sitnih provizija - rekao je Kolakušić.

- Ja sam se borio protiv korupcije. Uskoku sam podnosio kaznene prijave - rekao je i dodao da se ništa nije dogodilo vezano uz to. - Ovo je prvi dio jedne velike prekretnice za moju obitelj - izjavio je i dodao da 'estradizacija, alkohol i pjesme' nisu 'njegova priča'.

Izjavio je i da je sve isključivo sam financirao.