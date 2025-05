Tko će pobijediti na izborima u Rijeci? 'Ovo bi se moglo dogoditi prvi put u modrenoj Hrvatskoj'

Prema najnovijem istraživanju Dnevnika Nove TV, na lokalnim izborima u Rijeci kandidatkinja Akcije mladih i partnerskih stranaka Iva Rinčić osvojila bi uvjerljivih 25,5 posto glasova u prvom krugu, što je stavlja na vodeću poziciju. Iza nje slijede kandidati SDP-a, koji se suočavaju s unutarnjim podjelama: Sandra Krpan, službena kandidatkinja stranke, uživa podršku 20 posto ispitanika, dok aktualni gradonačelnik Marko Filipović, koji je nedavno napustio SDP, bilježi 17,7 posto glasova.

Na četvrtom mjestu nalazi se Denisa Vukorepu iz HDZ-a s 15,6 posto podrške, dok Nebojša Zelič iz stranke Možemo! ima 8,7 posto. Posljednja je Petra Mandić iz Mosta, koju podržava 6,1 posto birača. Udio neodlučnih birača koji planiraju izaći na izbore, ali još ne znaju za koga će glasati, relativno je nizak i iznosi oko 6,5 posto.

U drugom krugu, prema istom istraživanju, Iva Rinčić uvjerljivo pobjeđuje Sandru Krpan s 56,5 prema 33 posto glasova. Samo oko pet posto birača iz prvog kruga ne bi glasovalo u drugom, što je slično udjelu neodlučnih.

"Ankete naravno nisu sveto slovo, i mi uvijek ističemo da one odražavaju raspoloženje ispitanika u jednom trenutku, da se to raspoloženje može promijeniti, da postoji i statistička greška u istraživanju, ali uza sve te ograde, ovo je baš snažna indicija da bi SDP – ne dođe li do neke značajnije promjene – prvi put u povijesti moderne Hrvatske mogao izgubiti vlast u Rijeci", istaknuo je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.