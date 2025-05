HDZ-ov kandidat o gradonačelniku Duspari: 'Umorio, to se vidi na njemu. Evo, uskoro puni 65 godina i vrijeme je za zasluženu mirovinu'

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji, koju su održali Tomislav Tekić, kandidat za gradonačelnika Slavonskog Broda, Sanda Livija Maduna, kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika, te Damir Mirković, kandidat na listi HDZ-a za Gradsko vijeće, predstavljena je analiza i pregled rada trenutne Gradske uprave i gradonačelnika Mirka Duspare tijekom aktualnog i nekoliko prethodnih mandata. U uvodnom govoru, Tomislav Tekić osvrnuo se na neuspjeh projekta kampa Korčula, istaknuvši da je zbog, kako je naveo, nezakonitosti i nemarnog postupanja Gradske uprave, više od milijun eura novca građana Slavonskog Broda bespovratno izgubljeno, prenosi SBOnline.

"Ne samo što je novac otišao u vjetar, nego, nažalost, naši građani neće ove godine moći ljetovati na prekrasnom našem kampu Korčula" rekao je Tekić pa je upitao aktualnog gradonačelnika koliko je novca još u ovih 20 godina, novca građana, otišlo na slične kazne i penale. Komentirao je i obnovu zgrade Hrvatskoga doma koja ove godine obilježava 100 godina, a koja je obnova te građevine započela 2016. godine i traje do danas. "Preko 600 tisuća eura uloženo je u tu zgradu, dosadašnju obnovu, međutim, zgrada još uvijek nije obnovljena i zjapi prazna. Dakle, moje drugo pitanje je koliko je sredstava, odnosno novca građana uloženo u kozmetičke promjene za tu i slične zgrade, odnosno zgrade sličnoga tipa" dodao je.

"Imali smo prije nekoliko dana u okolici naše tvrđave Brod predstavljanje programa, ako to možemo tako nazvati, programa našeg aktualnog gradonačelnika koji je u prošlom mandatu istaknuo kao jedan od kapitalnih projekata i hotel u tvrđavi. Kao što i vi svi znate, i drage Brođanke i Brođani, dakle, od tog hotela, sad ću se pjesnički izraziti, nula bodova. A zašto je to tako? Zato što ovaj grad nema ni strategiju ni viziju. Moje pitanje gradonačelniku glasi, a vezano je uz ove zgrade koje su napravljene u sklopu tvrđave: koliko je od njih samoodrživo, zašto nisu samoodržive i koliko nas građane to košta" upitao je Tomislav Tekić.

"Aktualni gradonačelnik se umorio, to se vidi na njemu. Evo, uskoro puni 65 godina i vrijeme je za zasluženu mirovinu. Vrijeme je za novu energiju, za mladost, za snagu. Vrijeme je za siguran i moderan grad. I zato, 18. svibnja, pozivam sve građane, jer vi odlučujete, da izađu na izbore i iskoriste priliku za siguran i moderan grad. Dakle, izađite na izbore, zaokružite listu broj 8 i mene, kao i moju zamjenicu Liviju, kao kandidate, i našu listu za Gradsko vijeće, redni broj 4" zaključio je Tekić, kandidat za gradonačelnika grada Slavonskog Broda.

Nakon njega se oglasila i Sanda Livija Maduna, kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika. "Moram istaknuti da mi je izuzetno drago što sam u zadnjih nekoliko dana, odnosno tjedana, u razgovoru s našim sugrađanima osvijestila da naši sugrađani uistinu u velikoj mjeri u fokus stavljaju upravo sport. No, ono što me s druge strane izuzetno žalosti je činjenica da naši sugrađani govore o problemima s kojima se suočavaju u sportu, što kao vježbači, rekreativci, što kao sportaši i roditelji sportaša. Evidentno je da je u našem gradu sport zapušten, ma koliko se gradska vlast, odnosno gradonačelnik, dičio ulaganjima u sport, ona nisu dostatna. Uvijek se lijepo uslikati sa sportašima koji se vrate s velikih natjecanja s medaljama oko vrata, ali imam dojam da gradska vlast nije svjesna koliko je težak i trnovit put bio do te medalje " kazala je.

"Imali smo u predizbornoj kampanji gradonačelnika još prije osam godina priliku vidjeti sliku tog projekta kojim se dičio, i čak sam kao gradska vijećnica na jednoj od prvih sjednica Gradskog vijeća sugerirala i ukazala na to da na prostorima dvorane Sokol nije dobro izgraditi dječji sportski vrtić, čisto jer se to prije svega kosi s pravilima struke. Gradonačelnik mi se tada čudio i uvjeravao me kako će se ondje izgraditi sportski vrtić. Prošlo je nekoliko godina, naravno, ondje nismo dobili sportski vrtić, iako su potrošena sredstva za izradu projektne dokumentacije u iznosu 240 tisuća tadašnjih kuna, plaćeno, naravno, novcem nas građana. Na kraju se ploča zaokrenula i taj sportski vrtić je izgrađen uz dvoranu Vijuš, ali, nažalost, moram istaknuti da to nije pravi sportski vrtić" dodala je Maduna, prenosi SBOnline.

"Prije svega govorim jer mi je to struka i znam kakav sportski vrtić treba izgledati, kakve dvorane i tereni sportskog vrtića trebaju izgledati. Također, gradonačelnik je obećao i prije mnogo godina izgradnju sportskog stadiona kraj Save. Evo, ovdje se nalazimo i nitko od vas ne može primijetiti gdje je taj veliki sportski stadion koji smo također na velikim plakatima imali priliku vidjeti kao jedan veleban projekt, kao obećanje na lokalnim izborima. Taj sportski stadion nije sagrađen. Danas imamo samo jednu i pol tribinu. A također, obećana je izgradnja stadiona NK Podvinje. Ondje je samo teren i jedan montažni objekt koji služi kao prostor kluba. Puno je bilo izbornih obećanja i rekla bih da, nažalost, taj katalog izbornih obećanja postaje pozamašan" dodala je.

Također je podsjetila kako je tada kao gradska vijećnica predložila amandman na prijedlog proračuna za 2024. godinu za aktivnost sport djece i mladih. "Predložila sam iznos 400 tisuća eura, iako je predviđen iznos bio skromnih 68 tisuća eura. Kao obrazloženje, navela sam da je izuzetno važno ulagati u sport djece i mladih jer su najvažniji prvi koraci naših najmlađih, odnosno naših sportaša. Kuća se gradi od temelja i zato je važno da naši mališani imaju kvalitetan sportski razvoj i sportsku naobrazbu" rekla je na konferenciji. "Kao što sam rekla, ali ono što želim naglasiti i staviti u fokus danas je to da kolega Tekić kao kandidat i ja skupa s njim, te s našim timom i kandidatima s liste za Gradsko vijeće, uistinu imamo viziju da Slavonski Brod postane pravi sportski grad. I to ćemo učiniti na način da ćemo sustavno ulagati u naše sportaše, ulagat ćemo u infrastrukturu, izgraditi atletsku stazu, dvoranu za borilačke sportove, a sportsku dvoranu Vijuš i dvoranu Brod adaptirati na najsuvremenije standarde. Kao što sam rekla, važno je sustavno ulaganje i važno je pomagati sportašima na pravi način. Ne samo da imamo viziju, nego i znamo kako tu viziju pretočiti u djelo. Stoga pozivam naše sugrađane, naše drage Brođanke i Brođane, da nam 18. svibnja, u nedjelju, ukažu povjerenje te glasaju za kandidata broj 8, Tomislava Tekića, i za listu broj 4 za Gradsko vijeće, te skupa s nama naprave Slavonski Brod pravim sportskim gradom i jednim modernim i sigurnim gradom" zaključila je Sanda Livija Maduna.

