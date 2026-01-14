Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 33
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NADOMAK 60 TRŽIŠTA

CARWIZ rent a car stigao na Curaçao i u Dominikanu

storyeditor/2026-01-13/PXL_280423_99606196.jpg
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Autor
Mladen Miletić
14.01.2026.
u 08:12

Vijest dolazi samo mjesec dana nakon što su CARWIZ International i Sigma Mobility L.L.C. i službeno obilježili početak poslovanja na Bliskom istoku otvaranjem regionalnog ureda u Dubaiju, čime je ojačana uloga Sigma Mobilityja kao regionalnog glavnog partnera franšize CARWIZ Internationala

CARWIZ rent a car, jedina hrvatska rent a car franšiza koja sad već posluje na 59 tržišta diljem svijeta, nastavio je međunarodnu ekspanziju i dodatno učvrstio prisutnost na Karibima otvaranjem dviju novih lokacija – u Curaçau i Dominikanskoj Republici. Tim iskorakom CARWIZ potvrđuje dugoročnu strategiju širenja na otočnim i turistički snažnim tržištima, gdje je kvalitetna mobilnost ključan dio turističkog iskustva.

Vijest dolazi samo mjesec dana nakon što su CARWIZ International i Sigma Mobility L.L.C. i službeno obilježili početak poslovanja na Bliskom istoku otvaranjem regionalnog ureda u Dubaiju, čime je ojačana uloga Sigma Mobilityja kao regionalnog glavnog partnera franšize CARWIZ Internationala. Tim je partnerstvom, upotpunjenom otvaranjem ureda u Dubaiju, širenje brenda CARWIZ ostvareno na ekskluzivnom teritoriju od 16 zemalja koje obuhvaćaju Bliski istok, GCC i Afriku, da bi sada ulaskom na Curaçao, jedan od najpoznatijih karipskih otoka i popularnu kruzersku i ronilačku destinaciju, hrvatska rent a car franšiza ojačala regionalnu mrežu na drugoj strani svijeta, na tržištu gdje je, kako se ističe, "rent a car nužan dio boravka".

"Lokalni partner je Rent Car Curaçao Deals, tvrtka specijalizirana za pružanje pouzdanih i fleksibilnih rješenja mobilnosti za turističke i poslovne korisnike, uz naglasak na transparentne cijene, kvalitetno održavanu flotu i uslugu dostupnu na cijelom otoku. Poslovnica se nalazi u neposrednoj blizini međunarodne zračne luke u Willemstadu, što korisnicima omogućuje brzo i jednostavno preuzimanje vozila odmah po dolasku na otok", ističe se u objavi.

Istodobno, CARWIZ započinje s poslovanjem i u Dominikanskoj Republici, u suradnji s lokalnim partnerom Verynice rent a car, a poslovanje je ondje usmjereno na Međunarodnu zračnu luku Punta Cana (PUJ), najvažniju u zemlji i jednu od najprometnijih na Karibima. "Velik broj međunarodnih dolazaka, snažna turistička potražnja te znatan udio gostiju s duljim boravcima čine Punta Canu iznimno atraktivnom i strateški važnom lokacijom za daljnje jačanje CARWIZ-ove mreže i prisutnosti u karipskoj regiji", ističe se. Osim novih lokacija, CARWIZ je već prisutan na Jamajci, St. Maartenu i Turks i Caicosu, što potvrđuje snažnu i kontinuiranu karipsku prisutnost te sposobnost brenda da poveže globalno iskustvo franšize s lokalnom ekspertizom.

Krešimir Dobrilović, osnivač i izvršni direktor CARWIZ Internationala, ističe kako su Karibi regija u kojoj rent a car nije dodatna usluga, već temelj turističkog iskustva budući da gosti žele slobodu kretanja, pouzdana vozila i jasne, profesionalne uvjete najma.
"Upravo zato se CARWIZ već godinama strateški širi na ovom području. Curaçao i Dominikanska Republika savršeno se uklapaju u našu filozofiju – riječ je o tržištima s jakim turističkim potencijalom i partnerima koji razumiju lokalne specifičnosti, ali posluju prema međunarodnim standardima. Naša prisutnost na više karipskih otoka potvrđuje snagu franšiznog modela i našu sposobnost da globalno znanje uspješno povežemo s lokalnom ekspertizom", ističe Dobrilović.

Također, prije mjesec dana potpisan je franšizni ugovor s novozelandskom tvrtkom Newborn Limited, čiji je vlasnik Haitao Sun, a njime je utvrđeno poslovanje na ključnim novozelandskim lokacijama, među kojima su Christchurch Airport, Auckland Airport, Rotorua Downtown, Wellington Airport i Queenstown Airport, i to s flotom od 1400 vozila.
FOTO MORH ne treba čistiti snijeg? Ovako je jutros izgledala cesta ispred ministarstva
storyeditor/2026-01-13/PXL_280423_99606196.jpg
1/4

Ključne riječi
vozila karibi širenje Dominikanska Republika Curaçau CARWIZ rent a car

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!