CARWIZ rent a car stigao na Curaçao i u Dominikanu

CARWIZ rent a car, jedina hrvatska rent a car franšiza koja sad već posluje na 59 tržišta diljem svijeta, nastavio je međunarodnu ekspanziju i dodatno učvrstio prisutnost na Karibima otvaranjem dviju novih lokacija – u Curaçau i Dominikanskoj Republici. Tim iskorakom CARWIZ potvrđuje dugoročnu strategiju širenja na otočnim i turistički snažnim tržištima, gdje je kvalitetna mobilnost ključan dio turističkog iskustva.

Vijest dolazi samo mjesec dana nakon što su CARWIZ International i Sigma Mobility L.L.C. i službeno obilježili početak poslovanja na Bliskom istoku otvaranjem regionalnog ureda u Dubaiju, čime je ojačana uloga Sigma Mobilityja kao regionalnog glavnog partnera franšize CARWIZ Internationala. Tim je partnerstvom, upotpunjenom otvaranjem ureda u Dubaiju, širenje brenda CARWIZ ostvareno na ekskluzivnom teritoriju od 16 zemalja koje obuhvaćaju Bliski istok, GCC i Afriku, da bi sada ulaskom na Curaçao, jedan od najpoznatijih karipskih otoka i popularnu kruzersku i ronilačku destinaciju, hrvatska rent a car franšiza ojačala regionalnu mrežu na drugoj strani svijeta, na tržištu gdje je, kako se ističe, "rent a car nužan dio boravka".

"Lokalni partner je Rent Car Curaçao Deals, tvrtka specijalizirana za pružanje pouzdanih i fleksibilnih rješenja mobilnosti za turističke i poslovne korisnike, uz naglasak na transparentne cijene, kvalitetno održavanu flotu i uslugu dostupnu na cijelom otoku. Poslovnica se nalazi u neposrednoj blizini međunarodne zračne luke u Willemstadu, što korisnicima omogućuje brzo i jednostavno preuzimanje vozila odmah po dolasku na otok", ističe se u objavi.

Istodobno, CARWIZ započinje s poslovanjem i u Dominikanskoj Republici, u suradnji s lokalnim partnerom Verynice rent a car, a poslovanje je ondje usmjereno na Međunarodnu zračnu luku Punta Cana (PUJ), najvažniju u zemlji i jednu od najprometnijih na Karibima. "Velik broj međunarodnih dolazaka, snažna turistička potražnja te znatan udio gostiju s duljim boravcima čine Punta Canu iznimno atraktivnom i strateški važnom lokacijom za daljnje jačanje CARWIZ-ove mreže i prisutnosti u karipskoj regiji", ističe se. Osim novih lokacija, CARWIZ je već prisutan na Jamajci, St. Maartenu i Turks i Caicosu, što potvrđuje snažnu i kontinuiranu karipsku prisutnost te sposobnost brenda da poveže globalno iskustvo franšize s lokalnom ekspertizom.

Krešimir Dobrilović, osnivač i izvršni direktor CARWIZ Internationala, ističe kako su Karibi regija u kojoj rent a car nije dodatna usluga, već temelj turističkog iskustva budući da gosti žele slobodu kretanja, pouzdana vozila i jasne, profesionalne uvjete najma.

"Upravo zato se CARWIZ već godinama strateški širi na ovom području. Curaçao i Dominikanska Republika savršeno se uklapaju u našu filozofiju – riječ je o tržištima s jakim turističkim potencijalom i partnerima koji razumiju lokalne specifičnosti, ali posluju prema međunarodnim standardima. Naša prisutnost na više karipskih otoka potvrđuje snagu franšiznog modela i našu sposobnost da globalno znanje uspješno povežemo s lokalnom ekspertizom", ističe Dobrilović.

Također, prije mjesec dana potpisan je franšizni ugovor s novozelandskom tvrtkom Newborn Limited, čiji je vlasnik Haitao Sun, a njime je utvrđeno poslovanje na ključnim novozelandskim lokacijama, među kojima su Christchurch Airport, Auckland Airport, Rotorua Downtown, Wellington Airport i Queenstown Airport, i to s flotom od 1400 vozila.