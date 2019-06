Tisuće ljudi prosvjeduje protiv Trumpa. Čestitao May na 'fantastičnom poslu'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da bi Washington i London trebali zgrabiti priliku i postići dogovor o "vrlo značajnom" trgovinskom sporazumu nakon što Velika Britanija izađe iz EU-a, drugog dana državnog posjeta Britaniji tijekom kojega su ga u središtu Londona dočekali i prosvjednici. Na poslovnom skupu na kojem je bio zajedno s britanskom premijerkom Theresom May, Trump je rekao da su dvije zemlje već sada jedna drugoj najveći trgovinski partneri.

"Postoji velika prilika da to proširimo, osobito u svjetlu trenutnih događaja i drastično proširimo i povećamo trgovinske veze", rekao je Trump. "Radit ćemo na tome danas, malo čak i sutra, a vjerojatno i u sljedećih nekoliko tjedana. Vjerujem da ćemo imati vrlo, vrlo značajan trgovinski sporazum", poručio je Trump.

On je čestitao May na "fantastičnom poslu", rekavši da mu je "bila čast raditi s njom". May nije uspjela uvjeriti britanske zastupnike da podrže sporazum o brexitu koji je ispregovarala s Europskom unijom. U petak će odstupiti s čelnog mjesta Konzervativne stranke.

"Ne znam točno kakav je raspored, ali dogovorimo sporazum", kazao je Trump.

May je poručila da dvije zemlje imaju "izvrsno partnerstvo" i da je "moguće napraviti korak dalje". To je moguće učiniti "bilateralnim trgovinskim sporazumom, širom ekonomskom suradnjom i daljnjim radom na formiranju i utjecanju na globalnu ekonomiju", rekla je May. Trump je nakon poslovnog foruma došao u Downing Street na bilateralni sastanak s premijerkom May.

Prosvjedi protiv Trumpa

Trumpa su u Londonu dočekali i prosvjednici koji su u utorak postavili veliki balon u obliku Trumpa koji tvita sa zlatnog toaleta.

Prosvjed "Zajedno protiv Trumpa" počeo je za vrijeme susreta američkog predsjednika s britanskom premijerkom na odlasku. Okupile su se tisuće ljudi, ali ih je ipak, ocjenjuje Reuters, puno manje nego prošle godine.

Kasnije bi im se trebao obratiti i vođa britanske oporbe Jeremy Corbyn. "Morali smo izaći u drukčijem 'karnevalu otpora' koji pokazuje da odbijamo Trumpovu politiku podjele, netrpeljivosti, mržnje i pohlepe", poručili su iz udruge Stop Trump.

Među Britancima, Trump je jedan od najpoznatijih ali i najomraženijih stranih lidera. Samo 21 posto ispitanih u anketi YouGov kazalo je da o njemu ima pozitivno mišljenje. Kada se radi o ženama, njih je pak još manje, 14 posto.

