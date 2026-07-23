Karabah: Nova karta Kavkaza, prostor na kojem se susreću interesi velikih sila

Karabah se ne može razumjeti samo iz političkih dogovora, vojnih izvještaja i službenih priopćenja. To je kraj u kojem prošlost još živi u razrušenim kućama, napuštenim selima, minskim poljima i cestama koje ponovno povezuju mjesta desetljećima odsječena od ostatka zemlje. Ondje rat nije završio onog dana kada je utihnulo oružje. Ostao je u praznim prozorima, zaraslim dvorištima i tišini gradova iz kojih su ljudi otišli, često ne znajući hoće li se ikada vratiti. Danas Karabah polako mijenja svoje lice. Obnavljaju se ceste, grade zračne luke, škole, domovi i nova naselja. Vraćaju se prvi stanovnici, ali povratak nije jednostavan. Iza svake obnovljene kuće kriju se godine čekanja, izgubljeni životi i uspomene na dom koji više nije isti. Karabah je danas mnogo više od područja oko kojeg su se desetljećima vodili ratovi između Armenije i Azerbajdžana. To je prostor na kojem se prelamaju povijest, identitet, geopolitika i interesi velikih sila. Iako se na karti može činiti kao planinska regija na južnom Kavkazu, njegova važnost daleko nadilazi njegove granice. Tko kontrolira Karabah, u velikoj mjeri utječe i na političku ravnotežu cijelog Kavkaza, prometne koridore između Europe i Azije te odnose Rusije, Turske, Irana i Zapada.