SMRT U GLINI

Tijela dvojice muškaraca pronađena u obiteljskoj kući. Otkriven uzrok tragedije

03.01.2026.
u 11:23

Tijela preminulih su prevezena u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija

Dojavu da se u obiteljskoj kući na području Gline nalaze dva beživotna muška tijela, sisačko-moslavačka policija zaprimila je jučer oko 15 sati.  Na mjestu događaja obavljen je očevid u suradnji sa zamjenicom županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku i inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja, javljaju iz policije.

Utvrđeno je da je u noći sa četvrtka na petak u vremenu od 22 do 8 sati došlo do požara izgaranjem čađi i karbonizirane smole nakupljene u dnu dimnjaka te prijenosom toplinske energije na vanjsku stranu dimnjaka na gorivi dio, odnosno drvenu lamperiju i odjeću u hodniku čime se stvorio intenzivni dim od kojeg je najvjerojatnije došlo do gušenja 86-godišnjaka i 69-godišnjaka nakon čega se požar sam ugasio, naveli su. 

Izvršenim pregledom dimnjaka utvrđeno je da nije očišćen. Tijela preminulih su prevezena u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija, dok policija o navedenom događaju podnosi izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
Glina

