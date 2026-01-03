Tijela dvojice muškaraca pronađena u obiteljskoj kući. Otkriven uzrok tragedije

Dojavu da se u obiteljskoj kući na području Gline nalaze dva beživotna muška tijela, sisačko-moslavačka policija zaprimila je jučer oko 15 sati. Na mjestu događaja obavljen je očevid u suradnji sa zamjenicom županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku i inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja, javljaju iz policije.

Utvrđeno je da je u noći sa četvrtka na petak u vremenu od 22 do 8 sati došlo do požara izgaranjem čađi i karbonizirane smole nakupljene u dnu dimnjaka te prijenosom toplinske energije na vanjsku stranu dimnjaka na gorivi dio, odnosno drvenu lamperiju i odjeću u hodniku čime se stvorio intenzivni dim od kojeg je najvjerojatnije došlo do gušenja 86-godišnjaka i 69-godišnjaka nakon čega se požar sam ugasio, naveli su.

Izvršenim pregledom dimnjaka utvrđeno je da nije očišćen. Tijela preminulih su prevezena u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija, dok policija o navedenom događaju podnosi izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.