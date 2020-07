Tesla i Musk od svojih dioničara stvorili milijunaše

Tesla je početkom mjeseca postala najvrednija svjetska automobilska kompanija. Procijenjena je vrijednost proizvođača električnih automobila u vlasništvu Elona Muska u tom trenutku iznosila 208 milijardi dolara. To bi bilo više od Forda, GM-a te Fiat Chryslera zajedno. Iako je status najvrednijeg Tesla imala samo nekoliko dana prije nego što se na čelno mjesto vratila Toyota, sasvim je sigurno da nije riječ tek o slučajnosti. Jasno, prodaja automobila jako je pala, gotovo do potpunog zaustavljanja prodajnih aktivnosti.

Milijun i pol kilometara

No na Teslinu putu do titule najvrednijeg stoji niz događaja. Prvi je inzistiranje na električnom pogonu i to u automobilu koji je konkurencija luksuznim vozilima. Tesla je prvi automobil s ugrađenim litij-ionskim baterijama, a prema posljednjim vijestima prilično je izvjesno da će Tesla zahvaljujući inovativnim pristupima i tehnologiji u jednom trenutku doseći magičnu cijenu baterije od 100 dolara po kWh. A to je granica ispod koje električni automobili mogu konačno postati jeftiniji od onih s motorom na unutarnje izgaranje.

To podrazumijeva izbacivanje kobalta pri izradi baterije jer on znatno utječe na cijenu. Međutim, rušenje cijene ima i svoj minus jer takve baterije imaju 40 posto manji kapacitet. No u Tesli su tom problemu doskočili novim patentom koji omogućuje četiri do pet tisuća punjenja što bi bateriji omogućilo vijek trajanja do milijun i pol kilometara. Zatim je tu i Model 3 koji je nakon početnih sumnji postigao brojke kojima je u drugom kvartalu 2019. godine u klasi nadmašio rezultate Mercedesa, BMW-a i Audija zajedno. A najavljeno je da se planira proizvodnja malog Tesle za kinesko tržište.

Jasno je da su oni koji su dovoljno rano uložili u Muskovu tvrtku danas vjerojatno milijunaši. Reuters navodi primjer stanovitog Orestisa Palampougioukisa, softveraša koji radi u Nizozemskoj, koji je uzeo kredit od 43.000 eura u listopadu kako bi sve to uložio u dionice Tesle koje su u tom trenutku vrijedile po 230 dolara. Do trenutka kada je Tesla postao najvredniji proizvođač, njegove su dionice porasle šest puta, na 1500 dolara. Očito je riječ o priličnom profitu gdje se kamata na kredit od sedam posto čini kikirikijem.

– Nisam uopće to smatrao rizikom jer sam vrlo podrobno proučio čime se Tesla bavi i shvatio da je naprosto neminovno da će uskoro dominirati tržištem, rekao je Palampougiakis. On svakako nije jedini. Choi Jong-wan koji je bio i šef korejskog kluba vlasnika Teslinih automobila posudio je novac nakon što je 2016. godine predstavljen Model 3. Kupio je dionice i svojem sedmogodišnjem sinu jer je time, po korejskim zakonima, mogao dobiti i porezne olakšice.

Prvo auto, a onda krov kuće

– Imam sve više povjerenja u Teslu. Dionice ću prodati u trenutku kada neki drugi proizvođač predstavi bolji električni automobil od Tesle po konkurentnoj cijeni, rekao je za Reuters Choi.

Još je interesantniji primjer Amerikanca Davida iz Oaklanda u Kaliforniji. On je kao student za nekoliko stotina dolara kupio Tesline dionice odmah kada je kompanija listana na burzi, po samo 29 dolara. Od tada je uložio dodatnih 40.000 dolara te sada ima 180 dionica. S time da je prodao nešto dionica kako bi prije godinu dana kupio Model 3, a sada će prodati i još nekoliko kako bi popravio krov na svojoj kući. Bogatstvo samog Elona Muska u dionicama Tesle sada vrijedi nekih četiri milijarde dolara. Tesla je prekjučer objavila da je u drugom kvartalu ostvarila 104 milijuna dobiti što je iznenađenje za analitičare koji su očekivali gubitak. To je četvrti profitabilni kvartal za ovu tvrtku.