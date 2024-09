Teške nesreće tijekom vikenda: U tri dana petero poginulih, smrtno stradao i motociklist u Istri

Motociklist je smrtno stradao u teškoj nesreći koja se jutros oko 8.20 sati dogodila u Istri, između Barbana i mosta Raše. Policija je na terenu, javlja Glas Istre, a zbog nesreće je zatvorena ta dionica državne ceste D66 te se promet odvija zaobilaznim pravcima Barban-Žminj-Istarski ipsilon-Vozilići-Labin.

Inače, ovog je vikenda u Istri došlo do još jedne teške nesreće u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena. Do nesreće je došlo u Bujama u subotu u 17.10 sati, kada je 38-godišnjak motociklom izgubio nadzor nad vozilom i prešao u suprotnu stranu i pao na kolnik. Ozlijeđeni muškarac je helikopterom hitne medicinske pomoći prevezen u riječku bolnicu gdje je zbog teških ozljeda zadržan na liječenju. Uz to, do nesreće motociklista je došlo i kod Parka Olge Ban u 4.50 sati, koji je zbog pada s motocikla prevezen u riječku bolnicu zbog teških ozljeda.

Crnom nizu na hrvatskim cestama čini se kako nema kraja ovog vikenda jer su dvije teške nesreće bile zabilježene i na području Zagreba i okolice ove subote. U Dubrovčanu kraj Velikog Trgovišća jučer je u naletu automobila poginuo pješak, a 24sata neslužbeno doznaju kako je vozač bio državljanin Slovenije koji je pod utjecajem alkohola pokosio državljanina Filipina. Dodatno, u Sisačkoj ulici u Zagrebu jučer je u poslijepodnevnim satima u nesreći poginuo i vozač osobnog vozila.

U nesreći u Tušilovcu u Karlovcu u noći s petka na nedjelju poginula je i 58-godišnja državljanka BiH, dok su 48-godišnjak i 26-godišnjak, putnici iz istog vozila, također državljani Bosne i Hercegovine, teže ozlijeđeni. Naknadno je utvrđeno kako je do nesreće došlo jer je 53-godišnji vozač iz tog vozila, slovenskih registracija, sletio van ceste u kanal. U petak je pak poginuo 68-godišnjak na traktoru u Gvozdu, kada je na njega naletio 77-godišnjak svojim automobilom, te zbog njega pao s traktora koji je sletio u kanal.

