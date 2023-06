Bijes u Kremlju zbog udara drona na ruski grad: 'To je napad na civilnu infrastrukturu Rusije'

Rusija nastavlja granatirati poplavljena područja u Hersonu, uključujući točke za evakuaciju, rekao je u četvrtak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dodao je da su ruske snage "potpuno prepustile ljude na lijevoj obali Hersonske regije njihovoj sudbini", nekoliko dana nakon rušenja brane Nova Kahovka.

12:20 - Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je o sigurnosnim pitanjima s bjeloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom. Kako javlja RIA Novosti dogovorili su plan raspoređivanja taktičkog nuklearnog oružje u Bjelorusiji. Putin je rekao da će Rusija početi raspoređivati taktičko nuklearno oružje u Bjelorusiji od 7. ili 8. srpnja. Više pročitajte OVDJE.

13:54 - Rusija i Kina nastavit će širiti svoju vojnu suradnju, tvrdi Moskva. Novinska agencija TASS citirala je načelnika ruskog Glavnog stožera Valerija Gerasimova, koji je također rekao da je pozvao svog kineskog kolegu da posjeti Rusiju.

"Praksa zajedničke operativne i borbene obuke ruskih i kineskih oružanih snaga trebala bi ostati važno područje daljnjih aktivnosti", citirao je general Gerasimov.

12:26 - Vjeruje se da su četiri osobe poginule u poplavama u Hersonu, rekao je ukrajinski ministar unutarnjih poslova Ihor Klymenko. Trinaest osoba je nestalo.Do sada je evakuirano više od 2000 ljudi, dodao je. Gradonačelnik Kahovke, postavljen od strane Rusije, rekao je da je pet ljudi mrtvo kao rezultat uništenja tamošnje brane.

12:10 - Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov reagirao je na izvješća o napadu dronom na ruski grad Voronjež. Rekao je da Kremlj incident smatra "kao napad Kijeva na civilnu infrastrukturu Ruske Federacije".

"Detalji incidenta se razjašnjavaju, specijalne službe rade", rekao je. Kijev nije preuzeo odgovornost za navodni incident, a ukrajinske vlasti općenito su zanijekale bilo kakvu ulogu u takvim napadima.

11:29 - Vjačeslav Gladkov, guverner regije Belgorod u Rusiji, rekao je da je odbranio zračni napad na grad Belgorod. Na Telegramu je objavio sljedeće: Naš sustav protuzračne obrane djelovao je iznad Belgoroda. Na prilazu gradu oborio dva zračna cilja. Operativne službe razjašnjavaju posljedice na terenu. Prema preliminarnim podacima, nema žrtava.

11:19 - Kremlj je u petak optužio ukrajinske snage za ubijanje civilnih žrtava poplava izazvanih urušavanjem brane Nova Kahovka u južnoj Ukrajini u opetovanim napadima granatiranjem, uključujući i jednu trudnicu. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov nazvao je navodne napade "barbarskim". Rusija nije pružila nikakve dokaze za svoje tvrdnje.

Ukrajina je u više navrata kritizirala Rusiju zbog granatiranja dijela poplavljenog Hersona koji je pod ukrajinskom kontrolom dok je pokušavala provesti evakuaciju, s više video zapisa objavljenih na internetu koji ilustriraju te tvrdnje, uključujući i video zapise glavnog rabina Ukrajine.

11:15 - Kremlj je rekao da je "zabrinut" da će se ruska nuklearna industrija morati boriti s nepoštenom konkurencijom Sjedinjenih Država i Britanije, koje su se u četvrtak složile proširiti svoje partnerstvo u nuklearnoj energiji. London i Washington objavili su u četvrtak novu "Atlantsku deklaraciju" u kojoj su se složili surađivati u nizu područja, uključujući razvoj civilne nuklearne energije kako bi se smanjilo oslanjanje na rusko gorivo.

10:56 - Guverner regije Voronjež Alexander Gusev kaže da je broj ranjenih u napadu dronom na ruski grad povećan na tri u objavi u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, Gusev je napisao: "Soba u kući u ulici Belinskog u Voronježu koju je danas pogodio dron bila je prazna. U trenutku incidenta unutra nije bilo nikoga. Kao što sam već rekao, liječnička pomoć pružena je trojici lakše ozlijeđenih, hospitalizacija nije bila potrebna. Nema mrtvih", kazao je. Najmanje 10 stanova oštećeno je u napadu dronom na stambenu zgradu.

Gusev je dalje rekao da će se donijeti odluka o tome treba li ljude iz zgrade preseliti zbog štete. Tass izvještava da su vlasti rekle da je dron gađao tvornicu zrakoplova u regiji.

10:15 - Zamjenik ruskog premijera Marat Khusnullin rekao je u petak da vodoopskrba Krima neće biti pogođena uništenjem brane Kakhovka u južnoj Ukrajini, izvijestila je novinska agencija RIA.

Reuters citira agenciju citirajući ga kako je rekao da su krimski rezervoari puni i da poluotok ima dovoljno vode zaliha za 500 dana.

9:58 - Dvije su osobe ranjene u petak u navodnom napadu bespilotne letjelice u južnom ruskom gradu Voronježu, rekao je regionalni guverner Alexander Gusev, javlja Reuters. Voronjež je udaljen oko 180 km od ukrajinske granice i graniči s ruskim regijama Kursk i Belgorod, koje su obje često bile izložene prekograničnom granatiranju iz Ukrajine.

9:55 - Ukrajinska sigurnosna služba priopćila je u petak da je presrela telefonski poziv koji dokazuje da su ruske snage digle u zrak hidroelektranu Kahovka i branu u regiji Herson na jugu Ukrajine.

Sigurnosna služba Ukrajine objavila je jednoipolminutni audio zapis navodnog razgovora na svom Telegram kanalu.

9:48 - Švedska će dopustiti NATO-u da bazira trupe na njezinom teritoriju čak i prije nego što se formalno pridruži obrambenom savezu, rekli su u petak premijer i ministar obrane. "Vlada je odlučila da švedske oružane snage mogu poduzeti pripreme s NATO-om i zemljama NATO-a kako bi omogućile buduće zajedničke operacije", rekli su premijer Ulf Kristersson i ministar obrane Pal Jonson. "Pripreme bi se mogle sastojati od privremenog stacioniranja strane opreme i osoblja na švedskom teritoriju. Ova odluka šalje jasan signal Rusiji i jača obranu Švedske", navodi Reuters u tekstu u dnevniku Dagens Nyheter, javlja Guardian.

Govoreći o NATO-u, glavni tajnik Jens Stoltenberg tvitao je kako se nada dobrodošlici Švedskoj kao punopravnoj članici saveza "što je prije moguće"

