Američki gigant planira mega tvornicu u susjedstvu: Bit će otvoreno 1500 radnih mjesta

Američki gigant Amazon ozbiljno razmatra gradnju velikog pogona u austrijskom Innviertelu. Prema informacijama lista Oberösterreichische Nachrichten (OÖN), riječ je o projektu vrijednom oko 500 milijuna eura koji bi mogao donijeti do 1500 novih radnih mjesta. Lokacija pod povećalom je Reichersberg, općina blizu granice s Njemačkom. Riječ nije samo o klasičnom logističkom centru za distribuciju paketa, planirani pogon uključivao bi i visoko automatizirane radne procese, istraživanje i razvoj.

Amazonova služba za odnose s javnošću nije odgovorila na upite novinara, a ni gradonačelnik Reichersberga nije se javno oglasio. Iz Wirtschaftspark Reichersberg GmbH potvrdili su tek da su u ranoj fazi pregovora s 'jednim velikim igračem', bez spominjanja imena. Prema dostupnim informacijama, zemljište je već pripremljeno i ima odgovarajuće urbanističke dozvole. Reichersberg se nalazi tik uz autocestu Innkreis A8, što ga čini idealnim za logističke i industrijske operacije. Blizina Bavarske dodatna je prednost. U regiji već posluju značajne tvrtke, poput zrakoplovnog dobavljača FACC, koji ima dva pogona u blizini.

Ako se projekt realizira, riječ bi bila o osmoj Amazonovoj lokaciji u Austriji. Od 2016. godine, kada je kompanija počela otvarati vlastite pogone, u zemlju je uloženo već oko 715 milijuna eura, a stvoreni su tisuće radnih mjesta u suradnji s lokalnim partnerima. Amazon je na austrijskom tržištu prisutan još od 1998. godine. Oberösterreich sve više privlači velike američke tehnološke gigante.

Za sada ostaje neizvjesno hoće li i kada projekt biti službeno potvrđen, no lokalni gospodarstvenici nadaju se pozitivnom ishodu koji bi donio značajan gospodarski zamah Innviertelu, piše Heute.