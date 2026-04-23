Medvjed završio na drvetu, a onda je nastao kaos: Šire se snimke spašavanja

Crni medvjed koji je zapeo na stablu u Albany privukao je mnoštvo znatiželjnika, dok se tvrdoglavi mladunac satima držao visokih grana unatoč tome što su ga policajci uspavali sredstvom za omamljivanje tijekom dugotrajne intervencije u utorak. Promatrači su ispunili mirnu, zelenilom okruženu ulicu u sjevernom dijelu savezne države, gdje je lokalna policija pokušavala osloboditi mladog crnog medvjeda koji se, čini se, sam našao u nevolji na stablu.

Prema izvješću televizije CBS 6 Albany, medvjed se na stablo popeo oko dva sata ujutro, i to na drvo tek nešto više od susjedne dvokatnice. Kada je i nakon izlaska sunca ostao na istome mjestu, zabrinuti stanovnici obavijestili su policiju. U suradnji s ekipom Državnog odjela za zaštitu okoliša savezne države New York, policija je procijenila kako je najsigurniji način uklanjanja životinje njezino uspavljivanje i premještanje natrag u planinsko područje Catskill Mountains.

Policijski službenici postavili su veliku zaštitnu mrežu i podloge kako bi uhvatili mladunca kada neizbježno padne sa stabla. Uspavali su ga neposredno prije podneva, no bilo je potrebno gotovo dva sata da sredstvo u potpunosti djeluje, što je zabilježeno i u prijenosu uživo CBS-ova „promatranja medvjeda“.

Za to vrijeme, medvjed se čak popeo još više i nastavio bezbrižno ležati na granama, sve dok ga postupno nije svladala omamljenost tijekom sljedećih sati. U jednom trenutku grančica za koju se držao naposljetku je pukla. Iznenađena životinja polako se nagnula unatrag, kao da pokušava shvatiti što se upravo dogodilo, prije nego što je posve izgubila oslonac i skliznula s grane, no pritom je pala na čvršću granu bliže tlu.

Medvjed se još nekoliko minuta očajnički držao za koru, dok su mu stražnje noge bespomoćno visjele u zraku, prije nego što je naposljetku potpuno klonuo i pao ravno u pripremljenu zaštitnu mrežu. Stručnjaci za divlje životinje upozorili su kako će se susreti s medvjedima vjerojatno učestalije događati u razdoblju koje slijedi, budući da se približava kraj njihove godišnje hibernacije.