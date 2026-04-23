© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
STRAVA NA BALIJU

Napadači su ga pratili tjednima pa našli zbog objave na Instagramu: Otkriveni potresni detalji ubojstva Ukrajinca

Igor Komarov
Foto: Instagram
Autor
Dora Taslak
23.04.2026.
u 20:39

Manje od dva tjedna nakon otmice, ljudski ostaci pronađeni su na istočnoj obali Balija

Sin bogatog Ukrajinca, Igor Komarov (28), otet je 15. veljače, a istražitelji su na jednom popularnom turističkom odredištu pronašli dijelove njegova tijela. Komarova su, kako pokazuju dokazi, pratili nekoliko tjedana te ga locirali pomoću geolokacijskih podataka iz Instagram objava njegove djevojke, influencerice Yeve Mishalove. Objava za Valentinovo, na kojoj je par u kupaćim kostimima, navodno je bila ključni trag koji je, prema izvještajima, otmičarima pomogao da pronađu Komarova. Prije ubojstva, otmičari su objavili uznemirujući video u kojem traže otkupninu od oko 8,5 milijuna eura za njegov siguran povratak, piše Express.

Na snimci je 28-godišnjak bio ozlijeđen te preklinjao za život: "Dovedite me kući, ono što je od mene ostalo, molim vas, nagodite se s tim ljudima, treba im deset milijuna dolara koje smo ukrali. Čim tih deset milijuna bude primljeno na njihove račune, odmah će me pustiti." Nakon te snimke, ubrzo je objavljena još jedna na kojoj 28-godišnjak tvrdi da je njegov otac vodio pozivni centar preko kojeg je prevario žrtve za milijune.

Manje od dva tjedna nakon otmice, ljudski ostaci pronađeni su na istočnoj obali Balija. DNK testiranje potvrdilo je da pronađeni dijelovi tijela odgovaraju uzorcima koje su dali roditelji žrtve. Navodno su određeni dokazi nađeni i u unajmljenom automobilu te vili za odmor za koju se vjeruje da su je unajmili počinitelji. "Mrlje krvi pronađene u vili i u automobilu, za koji se sumnjiči da su ga koristili počinitelji, pregledane su i rezultati su identični DNK majke žrtve", naveo je zapovjednik balijske policije.

Komarov otac, Oleksandr "Narik" Petrovski, kontroverzni je poslovni čovjek iz ukrajinskog Dnjipra kojeg, kako prenosi NDTV, opisuju kao moćnu osobu s opsežnim poslovnim interesima, političkim vezama i navodnim vezama s kriminalnim mrežama. 
JE
Jegermeister
21:06 23.04.2026.

Tako su branili svoju državu Plenković, Sanader i ostali anemični dezerteri. Na Baliju, Ibizi, Austriji i Minkenu…

GL
globalsolutions
21:21 23.04.2026.

Pi.ka ga koštala života.

Avatar Banija
Banija
21:13 23.04.2026.

Cudno da ovaj junak nije kuci u Jukrajinu da se bori...? Sigurno neki veliki Jukroljub bil...

