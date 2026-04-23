VIDEO Izraelska vojska otkrila Hezbolahov tajni tunel: 'Ovo nije samo sklonište...'

Izraelske obrambene snage, objavile su kako su tijekom operacija na jugu Libanona otkrile podzemni kompleks za koji tvrde da pripada Hezbolahu. Prema njihovim navodima, riječ je o tunelima smještenima čak 25 metara ispod trgovine odjećom u gradu Khiam.
The IDF says it uncovered an underground Hezbollah command center, 25 meters below a clothing store in the southern Lebanon town of Khiam.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 23, 2026
Inside the tunnel, the military says troops found weapons and several rooms that were used by Hezbollah "for managing the fighting." pic.twitter.com/NtcOp8pAPN
Iz IDF-a ističu kako pronađeni prostor nije bio tek sklonište, već, kako tvrde, zapovjedni centar koji je služio za koordinaciju borbenih aktivnosti. U unutrašnjosti su, prema njihovim informacijama, pronađene različite količine oružja, kao i više prostorija za koje vjeruju da su korištene za operativno upravljanje.
Sukobi između Izraela i Hezbollaha dodatno su eskalirali početkom ožujka. Od 2. ožujka izraelske snage provode ofenzivu u Libanonu, a službeni podaci govore o približno 2300 poginulih i više od 7500 ranjenih. Svakodnevna situacija pritom je izrazito teška, više od milijun ljudi prisiljeno je napustiti svoje domove.
U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump najavio je 17. travnja desetodnevno primirje, koje bi trebalo otvoriti prostor za diplomatsko rješenje sukoba. U četvrtak u Sjedinjenim Američkim Državama započinje novi krug pregovora između izraelskih i libanonskih predstavnika, a Libanon planira zatražiti produljenje primirja za dodatnih mjesec dana, s obzirom na to da trenutačni dogovor istječe u nedjelju.
