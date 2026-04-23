Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 227
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ISPOD TRGOVINE ODJEĆOM

VIDEO Izraelska vojska otkrila Hezbolahov tajni tunel: 'Ovo nije samo sklonište...'

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
23.04.2026.
u 19:55

Iz IDF-a ističu kako pronađeni prostor nije bio tek sklonište, već, kako tvrde, zapovjedni centar koji je služio za koordinaciju borbenih aktivnosti

Izraelske obrambene snage, objavile su kako su tijekom operacija na jugu Libanona otkrile podzemni kompleks za koji tvrde da pripada Hezbolahu. Prema njihovim navodima, riječ je o tunelima smještenima čak 25 metara ispod trgovine odjećom u gradu Khiam.

Iz IDF-a ističu kako pronađeni prostor nije bio tek sklonište, već, kako tvrde, zapovjedni centar koji je služio za koordinaciju borbenih aktivnosti. U unutrašnjosti su, prema njihovim informacijama, pronađene različite količine oružja, kao i više prostorija za koje vjeruju da su korištene za operativno upravljanje.

Sukobi između Izraela i Hezbollaha dodatno su eskalirali početkom ožujka. Od 2. ožujka izraelske snage provode ofenzivu u Libanonu, a službeni podaci govore o približno 2300 poginulih i više od 7500 ranjenih. Svakodnevna situacija pritom je izrazito teška, više od milijun ljudi prisiljeno je napustiti svoje domove.

U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump najavio je 17. travnja desetodnevno primirje, koje bi trebalo otvoriti prostor za diplomatsko rješenje sukoba. U četvrtak u Sjedinjenim Američkim Državama započinje novi krug pregovora između izraelskih i libanonskih predstavnika, a Libanon planira zatražiti produljenje primirja za dodatnih mjesec dana, s obzirom na to da trenutačni dogovor istječe u nedjelju.
Ključne riječi
Libanon izraelska vojska Hezbolah

Komentara 1

Pogledaj Sve
ST
stomiovotreba
20:50 23.04.2026.

Brat Benjamina Netanyahua stigao u Zagreb i održao predavanje na Fakultetu političkih znanosti.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!