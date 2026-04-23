VIDEO Izraelska vojska otkrila Hezbolahov tajni tunel: 'Ovo nije samo sklonište...'

Izraelske obrambene snage, objavile su kako su tijekom operacija na jugu Libanona otkrile podzemni kompleks za koji tvrde da pripada Hezbolahu. Prema njihovim navodima, riječ je o tunelima smještenima čak 25 metara ispod trgovine odjećom u gradu Khiam.

The IDF says it uncovered an underground Hezbollah command center, 25 meters below a clothing store in the southern Lebanon town of Khiam.



Inside the tunnel, the military says troops found weapons and several rooms that were used by Hezbollah "for managing the fighting." pic.twitter.com/NtcOp8pAPN — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 23, 2026

Iz IDF-a ističu kako pronađeni prostor nije bio tek sklonište, već, kako tvrde, zapovjedni centar koji je služio za koordinaciju borbenih aktivnosti. U unutrašnjosti su, prema njihovim informacijama, pronađene različite količine oružja, kao i više prostorija za koje vjeruju da su korištene za operativno upravljanje.

Sukobi između Izraela i Hezbollaha dodatno su eskalirali početkom ožujka. Od 2. ožujka izraelske snage provode ofenzivu u Libanonu, a službeni podaci govore o približno 2300 poginulih i više od 7500 ranjenih. Svakodnevna situacija pritom je izrazito teška, više od milijun ljudi prisiljeno je napustiti svoje domove.

U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump najavio je 17. travnja desetodnevno primirje, koje bi trebalo otvoriti prostor za diplomatsko rješenje sukoba. U četvrtak u Sjedinjenim Američkim Državama započinje novi krug pregovora između izraelskih i libanonskih predstavnika, a Libanon planira zatražiti produljenje primirja za dodatnih mjesec dana, s obzirom na to da trenutačni dogovor istječe u nedjelju.