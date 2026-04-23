Saveznici ga napuštaju jedan po jedan, čak i njegov veliki europski prijatelj je presjekao

Donald Trump pokušava sve kako bi privukao pozornost svijeta na sebe. Uz svoj rat protiv Irana, bocka susjednu Kubu, prijeti okončanjem NATO-a i proteklog vikenda čak je obećao da će konačno razotkriti tajne američkih istraživanja o NLO-ima.

No, svijet polako postaje sit Trumpa. Nova anketa platforme Politico pokazuje zabrinjavajuće brojke: samo 12 posto Europljana još vidi Sjedinjene Američke Države kao saveznika, dok ih 36 posto smatra prijetnjom. Ovih pet primjera jasno pokazuje da Trump gubi i svoje posljednje 'prijatelje'. Svjetska supersila SAD nikad nije bila ovako usamljena u svojoj povijesti, piše u analizi Blick.

1. Macron preuzima nuklearni štit u svoje ruke

Još su sastanci uglavnom neformalni, ali Pariz, Berlin i Rim aktivno planiraju scenarij u kojem se SAD okrenu leđima Europi, piše Wall Street Journal. Prije samo dva tjedna Trump je ponovno zaprijetio povlačenjem američkih trupa iz Europe – navodno iz frustracije što Europa nije pomogla u deblokadi Hormuškog tjesnaca. Europa to više neće trpjeti. Do 2030. godine EU želi biti potpuno neovisna u obrambenim pitanjima. Francuski predsjednik Emmanuel Macron nudi da što prije proširi svoj nuklearni kišobran na cijelu Europu. To znači da u slučaju nuklearnog napada na neku partnersku zemlju, Francuska bi umjesto SAD-a upotrijebila svoj nuklearni arsenal za odmazdu. Početkom tjedna Pariz je najavio i zajednički projekt s Poljskom – vojnu satelitsku mrežu koja bi Europu učinila neovisnom o američkom Starlinku Elona Muska .

2. Čak i Trumpov europski prijatelj mijenja ton

Alexander Stubb, finski predsjednik i Trumpov partner u golfu (koji se sam naziva „najvećim proameričkim predsjednikom Europe“), sada je znatno oštriji prema svom navodnom prijatelju u Washingtonu. "Naš odnos sa SAD-om više nikad neće biti onakav kakav je bio", izjavio je Stubb za kanadski CTV News. U svojim najnovijim nastupima uputio je i prijetnju Washingtonu: Amerika ne smije zaboraviti da Europa drži barem 15 posto američkih državnih obveznica. Stubb je nedavno odbacio u intervjuu za CBC titulu "Trumpovog šaptača" koju mu pripisuju neki europski krugovi. "Predsjednik Trump ima svoje mišljenje. Ako od deset ideja prođe jedna, jako sam sretan. Ali rijetko je to šaptanje više je vikanja, i to je sasvim u redu", rekao je Stubb. Stubb je naglasio je da je važno razgovarati čak i kad je neugodno. S Trumpom je stari prijatelj, često se dopisuju, a razgovarali su i o ratu u Ukrajini. Unatoč bliskim odnosima, Stubb ističe da se ne slažu oko svega, ali da diplomacija zahtijeva angažman. Stubb vjeruje da se rat polako okreće u korist Kijeva zahvaljujući ukrajinskoj superiornosti u dronovima, te da Zapad treba jače ulagati u ukrajinske sposobnosti umjesto da ih samo financira.

3. Japan ublažava poslijeratne zakone zbog Trumpa

Od Drugog svjetskog rata Japan nije izvozio oružje. No u utorak je vlada nove premijerke Sanae Takaichi ublažila strogu zabranu izvoza. Japan će ubuduće svojim partnerima isporučivati i smrtonosno ratno materijal ako bude potrebno – jasan znak da se više ne oslanja isključivo na američku zaštitu. Takaichi, koja se osobno dobro slaže s Trumpom, istovremeno vodi razgovore s Kinom i Južnom Korejom o sporazumu o slobodnoj trgovini – kao odgovor na Trumpove carinske sukobe.

4. Berlin će umjesto automobila proizvoditi oružje

Njemački kancelar Friedrich Merz je prilikom posjeta Bijeloj kući Trumpu donio rodni list njegovog bavarskog djeda. No umjesto daljnjih osobnih poklona, sada šalje jasna upozorenja u Washington. Komentirajući Trumpov sukob s Kubom, podsjetio ga je da nema razloga „bez potrebe“ napadati još jednu zemlju. Istodobno, njemačka industrija u krizi se preorijentira. Uz Patriote koje su se dosad proizvodile u Americi, ubrzo će se u njemačkim tvornicama proizvoditi i drugi obrambeni sustavi. Njemačka – koja je sredinom prošlog stoljeća s dobrim razlogom razoružana – u ovoj američkoj krizi pretvara se u vojno-industrijsku silu.

5. Zelenski poručuje: SAD nam više nisu potrebni

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jasno poručuje: SAD nam više nisu potrebni. Na svojim društvenim mrežama otvoreno kritizira što Trumpovo pregovaračko izaslanstvo stalno šalje u Moskvu, a ne u Kijev – nazivajući to „nepoštovanjem“. Tvrdi da Vladimir Putin vuče Trumpa za nos. "Putin zna da sam ja jedini koji ga prozire. Zato razgovara samo s Trumpom, a ne sa mnom“, rekao je Zelenski u intervjuu za BBC. Ukrajina već sama proizvodi velik dio naoružanja. Iako bi gubitak američkih isporuka posebno pogodio protuzračnu obranu, Zelenski više nije spreman ulagivati se američkom predsjedniku. Njegovo novo samopouzdanje govori više od riječi: SAD gube utjecaj, a na svjetskoj pozornici sve više igraju ulogu neomiljenog velikog blefera.