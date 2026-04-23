OVO MORATE PROBATI

Napišite svoje ime satelitskim snimcima Zemlje: Platforma kojom NASA štedi ljudima milijune, sada daje nešto i za razonodu

NASA-ini astronauti zaglavili u svemiru do 2025. zbog problema sa Starlinerom,
VL
Autor
Večernji.hr
23.04.2026.
u 22:35

U sklopu novog digitalnog projekta, NASA i Američki geološki zavod omogućili su korisnicima diljem svijeta da istraže Zemlju na prilično neobičan način - pretvaranjem vlastitog imena u mozaik satelitskih snimaka.

Riječ je o interaktivnoj platformi koja spaja znanost, tehnologiju i kreativnost. Svako slovo koje upišete prikazuje se kroz stvarne snimke Zemljine površine iz svemira, prikupljene u okviru programa Landsat - najdužeg kontinuiranog svemirskog zapisa o kopnu našeg planeta, koji traje već više od pola stoljeća, javlja Forbes Srbija.

Posebnost projekta je u detaljima: za svako slovo moguće je vidjeti točnu lokaciju s koje snimka potječe, uključujući državu i geografske koordinate. Tako korisnici ne samo da stvaraju vizualno zanimljive kombinacije, već i doslovno čitaju planet iz orbite. Ako vas je ovo zainteresiralo, onda kliknite ovdje.

Program Landsat već više od 50 godina pruža ključne podatke znanstvenicima, institucijama i donositeljima odluka. Zahvaljujući toj golemoj arhivi, moguće je pratiti dugoročne promjene na Zemlji - od širenja gradova i pomicanja obala do promjena u poljoprivredi i šumskim ekosustavima.

Kako ističu iz NASA-e, riječ je o jedinstvenom resursu za razumijevanje okolišnih procesa kroz desetljeća. 'Kao najduži neprekidni svemirski zapis o Zemljinoj površini, Landsat predstavlja jedinstven resurs za znanstvenike koji proučavaju dugoročne promjene. Istraživači su koristili Landsat arhivu da proučavaju kako su gradovi rasli, obale se pomicale, ciklusi usjeva mijenjali i šume transformirale još od 1970-ih godina', navodi se.

Osim znanstvene vrijednosti, projekt ima i konkretne gospodarske učinke. 'Besplatni i javno dostupni Landsat podaci doprinijeli su gospodarstvu SAD-a s procijenjenih 25,6 milijardi dolara samo tijekom 2023. godine', ističu iz NASA-e.

Podaci se koriste i u svakodnevnim sektorima poput poljoprivrede i upravljanja zemljištem. 'Ministarstvo poljoprivrede SAD-a koristi Landsat za unapređenje karata, čime poljoprivrednicima štedi 300 milijuna dolara godišnje kroz premije osiguranja od poplava. Šumska služba i Uprava za upravljanje zemljištem oslanjaju se na Landsat podatke za obnovu nakon šumskih požara, čime se godišnje uštedi između dva i devet milijuna dolara', zaključuje se.
