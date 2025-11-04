Naši Portali
CESTA ZATVORENA ZA PROMET

Teška nesreća u Trogiru: Automobilom se nekontrolirano zabio u više parkiranih vozila, vozač preminuo

04.11.2025.
u 21:55

Zbog nesreće, navedena dionica ceste zatvorena je za sav promet, koji se preusmjerava na okolne pravce, uključujući Novi most.

Teška prometna nesreća dogodila se danas navečer oko 20:40 sati, na Obali bana Berislavića u Trogiru. Prema prvim informacijama, osobno vozilo koje se nekontrolirano kretalo udarilo je u nekoliko parkiranih vozila. Nažalost, vozač vozila je preminuo na mjestu nesreće. Kako javlja splitska policija o događaju je obaviješteno državno odvjetništvo, a trenutno se provodi očevid.

Zbog nesreće, navedena dionica ceste zatvorena je za sav promet, koji se preusmjerava na okolne pravce, uključujući Novi most. Policija moli građane za strpljenje i poštivanje privremene regulacije prometa.

Trogir tragedija teška nesreća

