Teška nesreća u Trogiru: Automobilom se nekontrolirano zabio u više parkiranih vozila, vozač preminuo

Teška prometna nesreća dogodila se danas navečer oko 20:40 sati, na Obali bana Berislavića u Trogiru. Prema prvim informacijama, osobno vozilo koje se nekontrolirano kretalo udarilo je u nekoliko parkiranih vozila. Nažalost, vozač vozila je preminuo na mjestu nesreće. Kako javlja splitska policija o događaju je obaviješteno državno odvjetništvo, a trenutno se provodi očevid.

Zbog nesreće, navedena dionica ceste zatvorena je za sav promet, koji se preusmjerava na okolne pravce, uključujući Novi most. Policija moli građane za strpljenje i poštivanje privremene regulacije prometa.