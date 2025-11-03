Teška nesreća kod Jankomirskog mosta: Autom udario u zaštitnu ogradu. Vozač na mjestu poginuo

Zagrebačka policija izvijestil je kako se oko 15.30 sati na Ljubljanskoj aveniji, 50-ak metara od Jankomirskog mosta u smjeru zapada, dogodila prometna nesreća u kojoj je osobni automobil udario u zaštitnu ogradu.
U prometnoj nesreći vozač je smrtno stradao. U tijeku je očevid.
HAK javlja kako se zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na 37. km između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca vozi jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 8 km. Na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb istok i Zagreb zapad u smjeru Bregane, vozi se usporeno uz povremene zastoje.
Kolko se tam smeš vozit, ak ga neko nije pustil a on nagazil na gas onda se takvog nekaj može dogodit