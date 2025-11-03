Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
OČEVID U TIJEKU

Teška nesreća kod Jankomirskog mosta: Autom udario u zaštitnu ogradu. Vozač na mjestu poginuo

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Vecernji.hr
03.11.2025.
u 16:28

U prometnoj nesreći vozač je smrtno stradao

Zagrebačka policija izvijestil je kako se oko 15.30 sati na Ljubljanskoj aveniji, 50-ak metara od Jankomirskog mosta u smjeru zapada, dogodila prometna nesreća u kojoj je osobni automobil udario u zaštitnu ogradu. 

U prometnoj nesreći vozač je smrtno stradao. U tijeku je očevid.

HAK javlja kako se zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na 37. km između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca vozi jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 8 km. Na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb istok i Zagreb zapad u smjeru Bregane, vozi se usporeno uz povremene zastoje.

Ključne riječi
nesreća

Komentara 2

Pogledaj Sve
SK
SkvikiZg
16:46 03.11.2025.

Kolko se tam smeš vozit, ak ga neko nije pustil a on nagazil na gas onda se takvog nekaj može dogodit

Avatar Bell940
Bell940
16:40 03.11.2025.

Neko ga nije pustio?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja