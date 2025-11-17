Temu i Shein paketi preplavljuju Europu dok prodaja raste

Otvaranje prvog fizičkog butika kineske tvrtke brze mode Shein u središtu Pariza prošlog tjedna izazvalo je istovremeno oduševljenje i negodovanje. Trgovina, smještena unutar robne kuće BHV Marais, privukla je mnoštvo kupaca, ali i prosvjednika, što odražava složene reakcije javnosti na fenomen brze mode.

Shein, često uspoređivan s platformom Temu koja omogućuje proizvođačima iz Kine da prodaju proizvode izravno potrošačima, suočava se s kritikama zbog krivotvorenih proizvoda, agresivnog marketinga, loših uvjeta rada i nesigurnih proizvoda. Ipak, mnogi kupci cijene pristupačne cijene i širok izbor ponude.

Premda se Shein i Temu razlikuju u poslovnim modelima, rezultat je često isti: velike količine jeftinih kineskih proizvoda, često u minimalističkoj ili prigodnoj ambalaži. Uz niske cijene, dodatni poticaj za rast ovih platformi bio je i izuzetak Europske unije od carinskih pristojbi za pakete u vrijednosti do 150 eura.

Slična praksa postojala je i u SAD-u za pakete vrijednosti do 800 dolara, no tamo su pravila promijenjena, što je smanjilo broj pošiljki. Europska unija također planira slične mjere, iako nove regulative možda neće stupiti na snagu prije 2028. godine.

U prvoj polovini 2025. godine Temu je u EU prosječno imao 115 milijuna aktivnih korisnika mjesečno, dok je Shein prema vlastitim podacima dosegao 145 milijuna. Za obje platforme riječ je o porastu od 12% u odnosu na prethodna šest mjeseci.

Jedan od najvećih izazova kineskih platformi e-trgovine je održivost. Većina proizvoda šalje se izravno iz Kine, često pojedinačno pakirana i zračnim putem, što preplavljuje carinske službe i onemogućava povrat robe. Ekološke udruge upozoravaju na tekstilni otpad, plastičnu i kartonsku ambalažu te štetne emisije zrakoplova.

Podaci Europske komisije iz veljače 2025. pokazuju da je u EU u 2024. uvezeno oko 4,6 milijardi proizvoda niske vrijednosti, dvostruko više nego 2023., a više od tri puta u odnosu na 2022. Od dnevnih 12 milijuna paketa, 91% dolazi iz Kine. „Europa je preplavljena tsunamijem malih paketa iz Kine i tomu se ne nazire kraj”, rekao je glavni direktor briselske Europske organizacije potrošača (BEUC), Agustin Reyna za DW.

Pored ekoloških pitanja, regulatorna tijela i Europska komisija upozoravaju i na sigurnosne rizike. Neovisna organizacija Stiftung Warentest iz Berlina objavila je 30. listopada nove rezultate testiranja proizvoda kupljenih preko Sheina i Temua. Testovi u Belgiji i Danskoj obuhvatili su ogrlice, USB punjače i igračke za bebe. Od 162 proizvoda, 110 nije zadovoljilo EU standarde, a preko četvrtine proizvoda bilo je potencijalno opasno, s visokim razinama formaldehida ili teških metala poput kadmija, dok su neki USB punjači prijetili pregrijavanjem.

Europska organizacija potrošača ističe da ignoriranje sigurnosnih regulacija stvara nepravedno tržišno natjecanje, jer domaće tvrtke moraju poštivati standarde, dok strani prodavači često ne poštuju pravila. Europska komisija u svibnju je obavijestila Shein o kršenju zakona o zaštiti potrošača, uključujući lažne popuste, pritisak na kupce, obmanjujuće informacije i tvrdnje o održivosti. Temu je u srpnju preliminarno utvrđeno da nije spriječio prodaju ilegalnih proizvoda, a istraga bi mogla dovesti do značajnih novčanih kazni.

Njemački Savezni ured za zaštitu tržišnog natjecanja pokrenuo je postupak protiv Temua kako bi utvrdio utječe li platforma na formiranje cijena na njemačkom tržištu. Shein je u kolovozu kažnjen s milijun eura u Italiji zbog zavaravajućih tvrdnji o okolišu, a u srpnju s 40 milijuna eura u Francuskoj zbog obmanjujućih popusta i tvrdnji o okolišu, što ukupne kazne u Francuskoj ove godine diže na 191 milijun eura.

Francuska također planira nove regulacije za brzu modu, uključujući zabranu određenih oglasa, obvezu izvještavanja o okolišnim utjecajima i naknadu do 10 eura po kupljenom artiklu. Velike kazne i strože regulative mogu usporiti kineske e-trgovinske gigante, ali neće ih zaustaviti. „Europa treba djelovati zajedno kako bi se Temu i Shein držali odgovornima”, kaže Agustin Reyna. „Trebamo jasne odgovornosti i posljedice koje će ih odbijati od kršenja naših pravila”.

Za učinkovitu provedbu ovih mjera EU će trebati ambiciozne carinske reforme i nadzor tržišta. No, ako paketi do 150 eura ostanu oslobođeni carine do 2028. godine, tvrtke će i dalje iskorištavati tu pravnu prazninu, a europski kupci nastavit će kupovati.