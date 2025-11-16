Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
POŠTENIJI UVJETI

Zaboravite na jeftinu robu: EU uvodi carinu na pakete s online platformi na kojima Hrvati često kupuju

Illustration shows Temu app
Foto: DADO RUVIC/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
16.11.2025.
u 14:00

Cilj tog poteza je zaustaviti rasprostranjene porezne prijevare i iskrivljavanje tržišta

Europske paketne centre posljednjih godina preplavljuju jeftine pošiljke s platformi kao što su Temu, Shein i AliExpress, što stvara pritisak na logistički sustav, ali i ozbiljno narušava tržišno natjecanje. Zbog toga države članice Europske unije pripremaju velike promjene – plan je uvesti carinu na svaki paket koji u EU stiže iz zemalja izvan Unije, neovisno o tome koliko je proizvod u njemu jeftin, piše Bild.

Cilj tog poteza je zaustaviti rasprostranjene porezne prijevare i iskrivljavanje tržišta. Mnogi jeftini proizvodi iz Kine trenutačno se deklariraju s lažno niskim ili netočnim vrijednostima, zbog prolaze bez carine i PDV-a. EU želi tome stati na kraj uvođenjem jedinstvenog sustava naplate carine za sve pošiljke.

Ovakve promjene posebno će se odraziti na pakete iz Kine, gdje su online platforme posljednjih godina stekle veliku popularnost zahvaljujući niskim cijenama i mogućnosti slanja sitnih pošiljaka bez ikakvih dodatnih troškova. Europske države upozoravaju da ovakva praksa domaće trgovce i proizvođače stavlja u neravnopravan položaj, dok potrošačima često stižu proizvodi sumnjive kvalitete.

Novi sustav naplate carine trebao bi osigurati poštenije tržišne uvjete i zaustaviti dosadašnje zloupotrebe, a o njemu će se još raspravljati na razini EU-a prije nego što stupi na snagu.

Ovo su prvi znakovi Alzheimerove bolesti na koje bi svi trebali pripaziti
Ključne riječi
EU online trgovina Temu shein Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

prtljažnik
Video sadržaj
6
IMAMO POPIS

Ove predmete obavezno maknite iz auta! Ako vas uhvate, riskirate enormne kazne - i do 10 tisuća eura

Prema njemačkim zakonima, svaki vozač mora imati u automobilu važeću vozačku dozvolu, prometnu dozvolu (koja nije isto što i knjižica vozila), papire koji potvrđuju eventualne preinake na vozilu, sigurnosni trokut, reflektirajući prsluk te važeću kutiju prve pomoći. Ukoliko neki od ovih obaveznih predmeta nedostaje, vozač će biti kažnjen manjom novčanom kaznom

Učitaj još

Kupnja