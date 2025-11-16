Zaboravite na jeftinu robu: EU uvodi carinu na pakete s online platformi na kojima Hrvati često kupuju

Europske paketne centre posljednjih godina preplavljuju jeftine pošiljke s platformi kao što su Temu, Shein i AliExpress, što stvara pritisak na logistički sustav, ali i ozbiljno narušava tržišno natjecanje. Zbog toga države članice Europske unije pripremaju velike promjene – plan je uvesti carinu na svaki paket koji u EU stiže iz zemalja izvan Unije, neovisno o tome koliko je proizvod u njemu jeftin, piše Bild.

Cilj tog poteza je zaustaviti rasprostranjene porezne prijevare i iskrivljavanje tržišta. Mnogi jeftini proizvodi iz Kine trenutačno se deklariraju s lažno niskim ili netočnim vrijednostima, zbog prolaze bez carine i PDV-a. EU želi tome stati na kraj uvođenjem jedinstvenog sustava naplate carine za sve pošiljke.

Ovakve promjene posebno će se odraziti na pakete iz Kine, gdje su online platforme posljednjih godina stekle veliku popularnost zahvaljujući niskim cijenama i mogućnosti slanja sitnih pošiljaka bez ikakvih dodatnih troškova. Europske države upozoravaju da ovakva praksa domaće trgovce i proizvođače stavlja u neravnopravan položaj, dok potrošačima često stižu proizvodi sumnjive kvalitete.

Novi sustav naplate carine trebao bi osigurati poštenije tržišne uvjete i zaustaviti dosadašnje zloupotrebe, a o njemu će se još raspravljati na razini EU-a prije nego što stupi na snagu.