Inspektorat izdao važno upozorenje: Ovu igračku ni slučajno nemojte davati djeci, mogla bi se ugušiti

Europska unija izdala je upozorenje zbog sigurnosnog rizika vezanog uz plišanu igračku u obliku smeđeg psića, proizvedenu u Kini. Igračka, koja se prodaje pod imenom "Mekana igračka psić", predstavlja ozbiljnu prijetnju za djecu zbog sitnih dijelova koji se mogu lako odvojiti, što stvara opasnost od gušenja, javlja Državni inspektorat.

Iako na pakiranju stoji upozorenje da proizvod nije igračka, stručnjaci upozoravaju da bi roditelji trebali odmah prestati koristiti ovu igračku.

Igračka je izrađena u Kini od strane proizvođača Jinhuashijindongqu youyisiwanjuchang, sa sjedištem u Zhejiangshengu u Kini. Proizvod je povučen s mrežne stranice SHEIN, ali potrošači koji su ga već kupili trebaju poduzeti odgovarajuće mjere opreza i odmah prestati s njegovim korištenjem.

Za sve dodatne informacije i eventualne povrate, potrošači se savjetuju da se obrate distributeru ili trgovini odakle je proizvod kupljen.