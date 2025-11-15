Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 119
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
OPASNA JE

Inspektorat izdao važno upozorenje: Ovu igračku ni slučajno nemojte davati djeci, mogla bi se ugušiti

plišana igračka
Thinkstock
VL
Autor
Večernji.hr
15.11.2025.
u 18:00

Proizvod je povučen s mrežne stranice SHEIN, ali potrošači koji su ga već kupili trebaju poduzeti odgovarajuće mjere opreza i odmah prestati s njegovim korištenjem

Europska unija izdala je upozorenje zbog sigurnosnog rizika vezanog uz plišanu igračku u obliku smeđeg psića, proizvedenu u Kini. Igračka, koja se prodaje pod imenom "Mekana igračka psić", predstavlja ozbiljnu prijetnju za djecu zbog sitnih dijelova koji se mogu lako odvojiti, što stvara opasnost od gušenja, javlja Državni inspektorat.

Iako na pakiranju stoji upozorenje da proizvod nije igračka, stručnjaci upozoravaju da bi roditelji trebali odmah prestati koristiti ovu igračku.

Igračka je izrađena u Kini od strane proizvođača Jinhuashijindongqu youyisiwanjuchang, sa sjedištem u Zhejiangshengu u Kini. Proizvod je povučen s mrežne stranice SHEIN, ali potrošači koji su ga već kupili trebaju poduzeti odgovarajuće mjere opreza i odmah prestati s njegovim korištenjem.

Za sve dodatne informacije i eventualne povrate, potrošači se savjetuju da se obrate distributeru ili trgovini odakle je proizvod kupljen.

FOTO Vruće! Atraktivna bivša natjecateljica 'Plesa sa zvijezdama' pokazala guzu u tangicama u jednom zagrebačkom hotelu
plišana igračka
1/21
Ključne riječi
Barkod plišani medvjedić državni inspektorat shein

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

prtljažnik
Video sadržaj
3
IMAMO POPIS

Ove predmete obavezno maknite iz auta! Ako vas uhvate, riskirate enormne kazne - i do 10 tisuća eura

Prema njemačkim zakonima, svaki vozač mora imati u automobilu važeću vozačku dozvolu, prometnu dozvolu (koja nije isto što i knjižica vozila), papire koji potvrđuju eventualne preinake na vozilu, sigurnosni trokut, reflektirajući prsluk te važeću kutiju prve pomoći. Ukoliko neki od ovih obaveznih predmeta nedostaje, vozač će biti kažnjen manjom novčanom kaznom

Učitaj još

Kupnja