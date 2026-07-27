Heroj Mariupolja i Hersona priznao veliku pogrešku, Zelenski mu je sada dao ogroman zadatak

Masovni prosvjed u Kijevu i drugim gradovima, koji su započeli 15. srpnja nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski smijenio popularnog ukrajinskog ministra obrane Mihajla Fedorova pretvorio se u poziv za smjenu Oleksandra Sirskog, glavnog vrhovnog zapovjednika. Kako su se pojavljivali detalji oko Fedorovljeve smjene, pozornost se preusmjerila na njegov narušeni osobni i profesionalni odnos sa Sirskim, a mnogi prosvjednici, od kojih su neki vojnici i veterani, pozvali su predsjednika da Sirskog zamijeni načelnikom Združenih snaga Mihajlom Drapatijem.