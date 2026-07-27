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NOVO LICE OBRANE

Heroj Mariupolja i Hersona priznao veliku pogrešku, Zelenski mu je sada dao ogroman zadatak

Autor
Danijel Prerad
27.07.2026.
u 20:28
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"Vojska u kojoj su zapovjednici osobno odgovorni za živote ljudi je živa. Vojska u kojoj nitko nije odgovoran za gubitke umire iznutra", rekao je novi šef ukrajinske vojske Mihajlo Drapati

Masovni prosvjed u Kijevu i drugim gradovima, koji su započeli 15. srpnja nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski smijenio popularnog ukrajinskog ministra obrane Mihajla Fedorova pretvorio se u poziv za smjenu Oleksandra Sirskog, glavnog vrhovnog zapovjednika. Kako su se pojavljivali detalji oko Fedorovljeve smjene, pozornost se preusmjerila na njegov narušeni osobni i profesionalni odnos sa Sirskim, a mnogi prosvjednici, od kojih su neki vojnici i veterani, pozvali su predsjednika da Sirskog zamijeni načelnikom Združenih snaga Mihajlom Drapatijem.

Ključne riječi
reforma vojska Volodimir Zelenski Ukrajina

Komentara 6

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DA
DavorBillege
21:01 27.07.2026.

Bliži se Nurnberg 2.0 Samo neće biti u Njemačkoj nego u ukrajini ili Rusiji...i možete pogađati jednom kome će se tam sudit

SE
Serengeti
20:42 27.07.2026.

Novi vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine 43-godišnji general-bojnik Mihajlo Drapatij je poznat po tome što je 2014-te bio zapovijednik mehanizirane bojne 72. brigade i ušao sa tenkovima u Mariupolj kada je u sukobu bijeno više civila ruske nacionalnosti. Sve to se dogodilo kada se u Mariupolju slavio Dan pobjede nad fašizmom. Sve možete vidjeti ako u pretraživač upišete "Al Jazeera English Clashes grip Ukraine's Mariupol"

PO
Potepuh
21:07 27.07.2026.

Heroj general-bojnik Mihajlo Drapati poznat kao zapovjednik u Mariupolju kad su ubijeni ruski civili.

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