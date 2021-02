Znanstvenik s Ruđera: Tek treba ispitati je li mutacija iz Zagreba brazilski soj'

Znanstveni tim Laboratorija za naprednu genomiku Instituta Ruđer Bošković (IRB), pod vodstvom dr. sc. Olivera Vugreka, prepoznao je prisutnost mutacije proteina šiljastog nastavka koja je karakteristična za tzv. brazilski soj novog koronavirusa SARS-CoV-2. Mediji su mahom prenijeli kako je riječ o brazilskom soju.

No, ta mutacija koja se označava kao E484K nije nova varijanta sama po sebi, već je mutacija koja se javlja u različitim sojevima virusa SARS-CoV-2, u južnoafričkoj i brazilskoj. U ovome trenutku nije moguće tvrditi da je riječ baš o brazilskom soju.

– Potrebno je provesti sekvenciranje cjelokupnog genoma SARS-CoV-2, što je u pripremi. Usporedbom cjelokupnog slijeda našeg uzorka virusa s postojećim podacima, počevši od originalne varijanta iz Wuhana do najnovijih sojeva mogu se detektirati razlike, odnosno otisak prstiju svakog pojedinačnog soja. Trebat će nam nekih tjedan dana do rezultata, rekao nam je dr. Vugrek objašnjavajući da se vremenski razmak između uzimanja uzorka i objave rezultata njegova sekvencioniranja može skratiti na tjedan dana ako su potrebne kemikalije za sekvenciranje na raspolaganju u laboratoriju.

– Trenutačno imamo reagens za okvirno 25 uzoraka – objasnio je.

Molekularni biolog prof. dr. sc. Gordan Lauc komentirao je promptno vijest o prepoznavanju mutacije na uzroku prikupljenom kod pacijenta u Zagrebu kako to ne znači da je riječ o brazilskom soju, a nama je objasnio što definira novi soj koronavirusa.

– Virusi stalno mutiraju i mijenjaju se, kada se neka kombinacija mutacija iz određenog razloga počne učinkovitije širiti, nazivamo je varijantom virusa. Ovo što danas popularno nazivamo sojevima, zapravo bi trebalo zvati virusnim varijantama s obzirom na to da ne postoje znatnije razlike u kliničkoj slici bolesti koju izazivaju. Takozvanu “brazilsku varijantu” karakterizira tipičnih 17 mutacija, od kojih su tri u S proteinu. Jedna od te tri je i E484K mutacija – objasnio je prof. dr. Lauc rekavši kako je vrlo važno pratiti mutacije u SARS-CoV-2 virusu kako bismo na vrijeme uočili pojavu nekih novih varijanti koje potencijalno mogu izbjeći imuni odgovor stečen prebolijevanjem ili cijepljenjem.

– Za koronaviruse je poznato da se ista osoba može više puta razboljeti tako da nije nemoguće da se to počne događati i sa SARS-CoV-2. No dok ne vidimo neko znatnije širenje neke nove varijante, to je tema koja treba ostati u uskim stručnim krugovima. Ni jedna od tih varijanti ne predstavlja veliki rizik u ovom trenutku, te čak i da se pojave u Hrvatskoj, ne bi trebale biti razlog za veliku brigu – smatra Lauc.

Odgovarajući na pitanja o tome kako to da su uzorci stigli iz Medikola, Vugrek kaže da je Poliklinika Medikol kontaktirala s Institutom kako bi pokrenuli suradnju u sklopu ekspertize PCR analiza i da su se oni odazvali.

– Ruđer, osim što kontinuirano surađuje s državnim i javnim sektorom, ima tradicionalno sjajnu suradnju s privatnim sektorom i mi smo uvijek na raspolaganju za suradnju u svim našim ekspertizama – rekao je Vugrek.