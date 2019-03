'Tata bude u pritvoru jednu večer, otrijezni se i sutradan se vrati živjeti s nama'

– Tata bude u pritvoru jednu večer, otrijezni se i sutradan vrati nazad živjeti s nama. Bilo me sram govoriti o tome. Dugo me bilo sram jer se događa u mojoj kući, ali shvatila sam da se to mnogima događa i nije me više sram – kazala nam je Tatjana Blažeković, mlada hrabra djevojka, jučer na zagrebačkom Trgu kralja Tomislava. Bila je među tisućama ljudi koji su se odazvali i došli na prosvjed inicijative Spasi me pokrenute na Facebooku. Tatjana je jedna od tko zna koliko njih tamo koji su osobno doživjeli nasilje u obitelji.

Nemaju svi hrabrost o tomu govoriti, ali su se svi osjećali bolje jer su vidjeli da nisu jedini i da – nisu sami. Jer, izuzev konkretnih zahtjeva ove inicijative koju je pokrenula glumica i scenaristica Jelena Veljača, glavna poruka prosvjeda bila je da žrtve obiteljskog nasilja ne smiju osjećati da su – same.

Nitko se ne ustane

– Ovo danas pomoglo je meni samoj. Prošla sam proceduru i ništa se nije promijenilo, svi govore da nešto treba mijenjati, a nitko se ne ustane – kaže Tatjana o tome što ju je potaknulo da se javi kao volonter na prosvjednom skupu za zaštitu žrtava obiteljskog nasilja.

A prijave za obiteljsko nasilje tijekom 2017. godine u Hrvatskoj su bile 552 te se u 90 posto slučajeva one procesuiraju kao prekršaj. Moglo se čuti i da je ukupno okrivljenih za nasilje u obitelji 10.031, od kojih je njih tek osam posto osuđeno na bezuvjetnu zatvorsku kaznu.

Je li na takvu ili neku drugu kaznu osuđen počinitelj u njezinu slučaju, još uvijek ne zna Iva Živković, Šibenčanka koja je doputovala u Zagreb na prosvjed kao nekadašnja žrtva obiteljskog nasilja.

Doputovala je sa Zadrankama Dinom Blagdan i Martinom Hromin koje je upoznala na Facebooku zahvaljujući inicijativi Spasi me te su se brzo dogovorile da će zajedno ići na jučerašnji skup na zagrebačkom Tomislavcu.

– Grupa me potaknula da dođem, bila sam žrtva obiteljskog nasilja, no od toga je prošlo dosta vremena. Prije deset godina doslovno sam pobjegla s djetetom od dvije godine i odmah mi je patrola ponudila sigurnu kuću, a njega su pritvorili i sutradan pustili. Ne znam je li to uobičajena procedura, ali gospodin iz policijske patrole sutradan mi je javio da su ga pustili. Na sud sam pozvana tek nakon godinu dana, a nikad nisam dobila nikakvo pisano rješenje ni saznala je li on osuđen – govori Iva.

Ona i njezine dvije suputnice pravi su primjer ogromne vrijednosti koju je iznio ovaj prosvjed. Žene koje se do jučer nisu ni poznavale potegnule su na put kako bi dale podršku i potaknule promjene u sustavu koji ne štiti dovoljno žrtve. Spomenute Zadranke dolaze iz grada koji je nedavno obilježio “slučaj Daruvarac”, a tragedija na Pagu, gdje je otac bacio svoju djecu s balkona, bila im je onaj najvažniji okidač da sjednu u auto i upute se u metropolu.

Kako kaže Dina Blagdan, nakon što je pročitala priče mnogih žrtava, odlučila je da ne može ostati sjediti kod kuće, da je barem odlazak na protest ono što ona može učiniti. Tako su razmišljali mnogi i ova inicijativa je uspjela; potaknuli su ljude, osnažili žrtve te u konačnici pokazali da se za pravu stvar može okupiti i izboriti.

Naime, prosvjed je pratio i premijer Andrej Plenković koji je praktički već prihvatio većinu zahtjeva iznesenih na pozornici na Tomislavcu. Pojačati prevenciju, postrožiti kazne, pružiti potporu žrtvama, ojačati sve institucije ono je što je najavio premijer nazvavši obiteljsko nasilje istinskim problemom tkiva našeg društva.

– Dolazeći ovamo, razgovarao sam sa svim ministrima, naložio sam ministru Bošnjakoviću da promijeni članke Kaznenoga zakona na način da pooštrimo kazne i da Ministarstvo unutarnjih poslova i policija ta djela mogu kvalificirati kao kaznena, a ne kao prekršajna. Za kaznenu politiku bitno je da djeluje preventivno, odvraćajuće jer, ako se vidi da se to blago kažnjava, onda to nije poruka da mi jačamo prevenciju nasilja u obitelji – rekao je premijer.

Na pitanje poznaje li on nekoga tko je žrtva nasilja u obitelji rekao je da nema nikog u Hrvatskoj tko ne poznaje osobe koje su se našle u takvoj situaciji.

Najavio je i kako će se izdvojiti sredstva za 24-satnu telefonsku liniju za žrtve nasilja što je jedan od zahtjeva inicijative izrečen jučer s pozornice.

Bolji pravni okvir i edukacija

Zašto žrtvu tjeramo na mirenje s nasilnicima, zašto zdravstveni radnici ne prijavljuju ako primijete naznake obiteljskog nasilja, zašto stručni kadar u centrima za socijalnu skrb ne zna prepoznati psihičko zlostavljanje... Ovo su samo neka od postavljenih pitanja, a uz njih zahtjevi ove inicijative su i bolji pravni okvir te dodatna edukacija svih uključenih, od policije, socijalnih centara do sudstva. Zahtjevi inicijative i odgovor premijera djeluju unisoni, a vrijeme će pokazati kakvi će biti rezultati u praksi. Brojne žrtve to očekuju, a simbol svih njih je žena koja je također bila na prosvjedu – Edina Dedić Fejzić, majka koja je s drenom nakon operacije tumora odjurila taksijem iz bolnice svojoj djeci koju je tukao njezin bivši suprug, njihov otac.

Plenković na prosvjedu #spasime