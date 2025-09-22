Naši Portali
ULICE POD NAPETOŠĆU

Ne žele biti postaja za transport oružja Izraelu: Lučki radnici blokirali luke, prosvjednici se sukobili s policijom

Prosvjedi Milano
Foto: Reuters/Pixsell
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
22.09.2025.
u 17:27

"Palestinski narod i dalje nam daje još jednu lekciju o dostojanstvu i otporu"

Lučki radnici koji su u ponedjeljak odlučili štrajkati zbog stanja u Gazi, blokirali su pristupne ceste većini talijanskih luka, u središtu Milana došlo je do nasilja na propalestinskom prosvjedu, a razni sindikati organizirali su dan prosvjeda protiv izraelske ofenzive u Gazi. Talijanski lučki radnici koji danas prosvjeduju kažu kako žele spriječiti da se Italija koristi kao usputna postaja za transport oružja i ostalih zaliha Izraelu koji je u ratu s Hamasom u Gazi.

Policija u punoj opremi za razbijanje demonstracija upotrijebila je suzavac i sukobila se s prosvjednicima nedaleko od glavnog kolodvora u Milanu, rekao je očevidac za Reuters, a talijanski mediji su izvijestili da su prosvjednici pokušali prekinuti promet na autocesti blizu Bologne. I u Napulju se policija sukobila s prosvjednicima koji su provalili na glavni željeznički kolodvor. Neki od njih nakratko su se popeli na tračnice, prouzročivši kašnjenja u prometu.

U brojnim drugim talijanskim gradovima demonstrirale su tisuće Talijana, škole su danas zatvorene, a dio javnog prijevoza povremeno nije vozio na poziv sindikata. U sjeverozapadnome talijanskom gradu Genovi nekoliko stotina prosvjednika je tijekom jutarnjeg okupljanja u luci mahalo palestinskim zastavama. Dalje niz obalu u toskanskome Livornu prosvjednici su blokirali ulaz u luku, dok su se slične demonstracije održale i u Trstu.

"Palestinski narod i dalje nam daje još jednu lekciju o dostojanstvu i otporu", rekao je Ricky, prosvjednik u Genovi i pripadnik radničke grupe koja djeluje pod nazivom Autonomni kolektiv lučkih radnika. "Učimo od njih i pokušavamo dati svoj doprinos", dodao je. Regionalne željezničke linije za Rim zbog današnjih štrajkova kasne i suočene su s otkazanim polascima, no podzemna željeznica funkcionira po voznom redu. I u Milanu, financijskome središtu Italije većina metro-linija funkcionira. 

Ministar prometa Matteo Salvini umanjuje utjecaj prosvjeda na željezničku mrežu, hvaleći sve one koji su danas otišli na posao. "Današnji štrajk je prouzročio otkazivanje polaska samo određenog broja vlakova. Politička mobilizacija krajnje ljevičarskih sindikalista ne može naštetiti milijunima radnika", rekao je. Desničarska talijanska vlada premijerke Giorgie Meloni tradicionalno je pristaša Izraela unutar EU-a, zbog čega je isključila mogućnost da će slijediti ostale zapadne nacije u priznavanju palestinske države.

