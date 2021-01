Talijanska vlada u krizi nakon ostavke dviju ministrica

Vjerojatno će se kriza talijanske vlade otvorena sinoć završiti s “tresla se brda, rodio se miš”. Čelnik pokreta Italija živa i bivši premijer Matteo Renzi otvorio je krizu povukavši iz vlade dvije ministrice njegove stranke Teresu Bellanovu i Elenu Bonetti, te podtajnika Ivana Scalfarotta, ali na konferenciji za novinare dao je do znanja kako ne želi da dođe do prijevremenih izvora i da je spreman s ostalim strankama u vladi premijera Giuseppea Contea sklopiti program vlade do isteka njezina mandata 2023. godine.

Predsjednik republike Sergio Mattarella, kojeg je Conte obavijestio o stanju u vladi, pozvao je na izbjegavanje klime nesigurnosti vlade u vrijeme pandemije.

Conte treba naći izlazak iz krize. Moja je stranka spremna ostati unutar vladine većine (u vladinoj koaliciji su još Pokret 5 zvijezda, Demokratska stranka i stranaka Slobodni i jednako), ali program mora biti do konca mandata, kazao je Renzi.

– Ne vjerujem u prijevremene izbore. Postoje uvjeti za nastaviti s istom vladom. Ne glasuje se sada već 2023. godine – kazao je Renzi.

Zapravo Renzi traži da programi za dobivanje europskih novaca iz fonda za obnovu, a Italija bi mogla dobiti 209 milijardi eura, budu što konkretniji i pripremljeni u što skorije vrijeme. Drži da bi Conte te zahtjeve trebao prihvatiti.