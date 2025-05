Talijanima više nije dovoljna dobra riba, hoće lokalne priče, tradiciju...

Hrvatsku ovih dana obilaze talijanski turistički novinari, u Italiji uskoro kreće promocija ljetnog odmora kod nas, a Hrvatska turistička zajednica krajem prošlog tjedna napravila je još jedan napor da se animira tamošnje tržište. U Milanu su uspješno predstavljene novosti hrvatske ponude s naglaskom na enogastronomiju i činjenicu da je Kvarner dogodine Europska regija gastronomije. Izazov je to veći što Italija spada u rijetke zemlje koje se još nisu vratile na pretpandemijske brojke. Do 2019. više od milijun gostiju iz Italije godišnje bio je standard svake sezone. Konkretno te godine, brojka je premašila 1,2 milijuna turističkih dolazaka iz Italije. Lani je, pak, Hrvatsku za odmor izabralo 937.938 talijanskih građana i iznenađujućih četrdesetak tisuća manje nego 2023. Što se događa na tom tržištu, kako Talijani žive, jesu li ih odbile jadranske cijene, te od o drugim aktualnostima razgovaramo s direktoricom Hrvatske turističke zajednice u Italiji Vivianom Vukelić.

Putuju li talijanski građani općenito manje nego prije pandemije?

- Iako se nismo u potpunosti vratili na razine turističkog prometa iz 2019. godine, važno je znati da se na pretpandemijske razine prometa nisu vratila ni putovanja Talijana unutar vlastite zemlje. Iako su određene prognoze pozitivne, činjenica je da je njihova kupovna moć još uvijek manja, mnoge se obitelji i dalje suočavaju s određenim gospodarsko ekonomskim pritiscima. Naime, početkom ove godine zabilježen je porast cijene električne energije od 24 posto u odnosu na godinu ranije, dok povećanje u odnosu na 2019. iznosi gotovo 57 posto. Slična je situacija i s cijenom plina, koja je u porastu od 27 posto, odnosno od čak 90 posto ako za usporedbu uzmemo 2019. Takvi porasti su veći od onih u drugim zemljama, poput primjerice Španjolske ili Njemačke. U obzir treba uzeti i činjenicu da inflacija u Italiji ponovno raste, što potvrđuju i najnoviji podaci Talijanskog državnog zavoda za statistiku, a kada govorimo o prosječnoj plaći, ona iznosi oko 1700 eura. Ipak, što se tiče samih putovanja, zbog potrošnje i troškova, oko 26 posto Talijana razmatra opciju "Buy Now, Pay Later", koja je najpopularnija među putnicima koji svoj odmor planiraju. Također je primjetan i postupan povratak stanovništva prema agencijama, a raste i potražnja za turama te grupnim putovanjima obzirom da agencije imaju mogućnost plaćanja na rate.

Ne obećavaju ni prva četiri mjeseca, došlo ih je nekoliko tisuća manje nego lani, kakvi su izgledi za nastavak godine?

- Još se uvijek nalazimo u predsezoni kada se, između ostalog, najčešće realiziraju kraća vikend putovanja ili putovanja povodom praznika i blagdana. Zaostatak u prva četiri mjeseca uspješno je anuliran budući da s tržišta Italije od početka godine do 20. svibnja bilježimo poraste u dolascima i noćenjima od tri posto. Kako će se odvijati ostatak godine ostaje za vidjeti, no Hrvatska uživa dobru poziciju na tržištu Italije, a veseli i kontinuirano jačanje prometne povezanosti među našim zemljama. Naime, imamo sve više novih letova, koji su u većini slučajeva povoljniji i od letova unutar Italije, a važne su i brodske linije pa valja istaknuti da od ove godine opet prometuje brza linija Liberty linesa iz Trsta za Poreč, Rovinj i Mali Lošinj.

Koliko su Talijanima problem jadranske cijene koje su porasle u odnosu na godine prije korone?

- Rast cijena u turizmu nije zabilježen samo u Hrvatskoj, riječ je o sveprisutnom trendu koji nije zaobišao ni Italiju. Naravno da rast cijena utječe na konkurentnost destinacija, ali u slučaju Hrvatske važno je što naši partneri, ali i sami gosti iz Italije, primjećuju rast kvalitete hrvatskog turizma i brojne investicije koje su do toga dovele. Naime, hotelski smještaj u Hrvatskoj, posebice onaj s 3 i 4 zvjezdice, značajno je kvalitetniji od smještaja u Italiji, a isto vrijedi i za kampove te marine. Navedeno su potvrdili i predstavnici talijanskih turističkih agencija s kojima sam nedavno boravila u Hrvatskoj u sklopu studijskog putovanja te su dodatno pohvalili i našu eno-gastronomsku ponudu, bogatu kulturno povijesnu baštinu, ali i uređenost destinacija u kojima smo boravili. Cijene jesu važan faktor na temelju kojeg se donosi odluka o putovanju pa u tom smislu moramo zadržati konkurentnost, ali je isto tako važno znati da će gosti uvijek biti spremni platiti kvalitetnu uslugu kojom će biti zadovoljni. U hrvatski se turizam posljednjih godina puno ulaže, radimo i na njegovu redefiniranju fokusirajući se na kvalitetu, održivost i diversifikaciju ponude, a veseli i sve veća prisutnost hrvatskih turističkih subjekata koji se predstavljaju na tržištu Italije.

Nekad su Talijani bili poznati kao jedni od najbrojnijih gostiju u ribljim restoranima na hrvatskom Jadranu, kakve navike na odmoru danas imaju?

- To je jedna od onih često ponavljanih rečenica koje su s vremenom postale stereotip. Istina je da su Talijani oduvijek voljeli dobra i kvalitetna riblja jela, ali promjenom generacija danas su njihove želje i navike znatno šire. Upravo zato nije uputno gledati na talijanske goste iz perspektive prošlosti, puno je važnije u obzir uzimati nove trendove u njihovoj potražnji, a to uključuje autentična iskustva, aktivni odmor i održive oblike turizma. Kod nas sve više otkrivaju ruralni turizam, sviđa im se povezivanje lokalnih priča i tradicije. Zanima ih lokalna hrana, običaji i tradicija, skloni su otkrivanju novih destinacija i ruta, a važno je znati i kako Talijani više ne putuju samo u kolovozu, za njih je to postala važna i česta aktivnost od koje ne odustaju, prije će skratiti broj dana na putovanju nego od istog odustati. U svakom slučaju je riječ o tržištu koje za hrvatski turizam i dalje nudi iznimne potencijale.

Prema nekim podacima na odmor između lipnja i rujna godišnje odlazi 36 milijuna Talijana, velika većina bira domaće destinacije, suočavaju li se s poskupljenjima i kod kuće?

- Domaći turizam u Italiji je u prošloj godini bio u minusu, koji je većim dijelom bio uzrokovan porastom troškova i smanjenjem kupovne moći Talijana. Pojedina istraživanja pokazuju kako su prošlog ljeta cijene na moru u Italiji zabilježile prosječni porast od osam posto u odnosu na ljeto 2023., dok su cijene smještaja rasle po stopi od 15 do 25 posto, a zabilježena su i poskupljenja autocesta, parkinga, zrakoplovnih karata, vlakova i dr. Primjerice, u Milanu se u ovom trenutku cijene noćenja s doručkom u hotelu 4 zvjezdice kreću od 300 eura na dalje. Rasle su i cijene u ugostiteljstvu, no stopa rasta ovisi o lokaciji objekta pa su cijene raznolike. Iako se približavamo glavnom ljetnom dijelu godine, Talijani još nisu u potpunosti fokusirani na putovanja u navedenom razdoblju, a poznato je i da su jako skloni tzv. last minute rezervacijama.

Oko deset posto Talijana ljetuje u inozemstvu, koje su im uz Hrvatsku omiljene strane destinacije?

- Kada govorimo o dalekim tržištima, uz SAD su im najdraže i destinacije Istočne Afrike, a kada govorimo o Europi onda su to Španjolska, Francuska, UK... Važno je znati da zbog velikih vrućina tijekom ljeta sve više traže destinacije s ugodnom klimom, a novost je i da im u fokusu nisu uvijek iste destinacije, odnosno nema puno ponavljača kod novih generacija kao što je nekad bilo.

