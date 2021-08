'Talibani su gorka stvarnost, ali s njima moramo razgovarati'

Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je jučer u Bundestagu da međunarodna zajednica mora razgovarati s talibanima, koji su “nova gorka stvarnost” u Afganistanu, ali stvarnost s kojom se svijet treba suočiti jer “cilj treba biti očuvati što više promjena koje su uvedene u proteklih 20 godina”, između dvije talibanske vlasti u Afganistanu.

Kraj zračnog mosta

Kancelarka Merkel dodala je kako će Njemačka pokušati pomoći u evakuaciji ugroženih Afganistanaca iz Kabula i nakon 31. kolovoza, roka do kojeg američki predsjednik Joe Biden planira držati američke vojnike na aerodromu u Kabulu s ciljem evakuacije stranih, ali i afganistanskih državljana koji su izravno pomagali strancima i zbog toga se osjećaju ugroženo pod novom vlašću talibana. Talibani također inzistiraju na tome da 31. kolovoza moraju završiti evakuacije s aerodroma. Do tog datuma spremni su surađivati sa stranim vojnicima na aerodromu, i propuštati strance cestom prema zračnoj luci, ali od tog datuma više ne.

– Kraj zračnog mosta za nekoliko dana ne smije značiti prestanak napora da se zaštite afganistanski pomagači i pomogne onim Afganistancima koji su ostali u većoj opasnosti nakon što su talibani preuzeli vlast – rekla je Merkel u njemačkom parlamentu.

VIDEO Očajni građani okupirali zračnu luku u Kabulu

Britanski premijer Boris Johnson u Londonu je izjavio da se od talibana očekuje da omoguće ljudima napuštanje zemlje i nakon 31. kolovoza. Njegov šef diplomacije Dominic Raab ustvrdio je kako talibani ne bi smjeli hermetički zatvoriti sve granice i onemogućiti izlaske iz zemlje, jer će time, dodao je, samo potaknuti veći zbjeg i izbjegličku krizu.

Talibani su, podsjetimo, u utorak poručili da samo stranci mogu doći do zračne luke, odnosno da će njihovi borci na punktovima na cesti prema zračnoj luci zaustavljati afganistanske državljane.

Evakuirano 82.300 ljudi

Na virtualnom sastanku lidera najmoćnijih demokratskih zemalja G7 Njemačka, Francuska i Velika Britanija predlagale su Bidenu da produlji vojnu operaciju evakuacije civila s kabulskog aerodroma i nakon 31. kolovoza, no on na to nije pristao, pravdajući svoju odluku sve većim rizikom od terorističkih napada na američke vojnike u zračnoj luci. Taj rok, do utorka, znači da će evakuacije civila završiti ovoga tjedna, jer mora ostati vremena i za evakuaciju vojnika koji su poslani ondje da brinu o evakuaciji civila.

Bijela kuća je objavila da je u utorak iz Kabula, na 42 američka vojna leta i 48 vojnih letova ostalih koalicijskih snaga, evakuirano 19 tisuća ljudi. Time se broj ukupno evakuiranih od 14. kolovoza popeo na 82.300 ljudi.

Dvojica članova američkog Kongresa, jedan demokrat i jedan republikanac, doputovali su nakratko u Kabul kako bi iz prve ruke vidjeli operaciju u zračnoj luci.