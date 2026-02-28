Godinama se rušila granica između "rata u sjeni" i sukoba

Napad Izraela i Sjedinjenih Američkih Država na Iran predstavlja kulminaciju višedesetljetnog neprijateljstva koje se postupno razvijalo kroz ideološki sukob, regionalno nadmetanje i sigurnosne kalkulacije dviju sila koje se nikada nisu izravno suočile u klasičnom ratu, sve do lipnja 2025. godine, kada je Izrael prvi put napao Iran, a Sjedinjene Američke Države danas se uključile u napade na iranska nuklearna postrojenja.



Iako aktualna eskalacija djeluje kao nagli ulazak u otvoreni sukob, ona je zapravo rezultat dugotrajnog procesa u kojem su prikrivene operacije, posrednički ratovi i međusobni napadi postupno rušili granicu između "rata u sjeni" i otvorene vojne konfrontacije. Posebno važnu prekretnicu predstavljao je prošlogodišnji dvanaestodnevni rat između Irana i Izraela, prvi gotovo izravni vojni obračun dviju država, koji je pokazao da sukob više nije ograničen na djelovanje preko posrednika, nego da ulazi u novu, znatno opasniju fazu regionalne destabilizacije.