PRIKRIVENE OPERACIJE I POSREDNIČKI RATOVI

Godinama se rušila granica između "rata u sjeni" i sukoba

Autor
Hassan Haidar Diab
28.02.2026.
u 22:40

Iako aktualna eskalacija djeluje kao nagli ulazak u otvoreni sukob, ona je zapravo rezultat dugotrajnog procesa u kojem su prikrivene operacije, posrednički ratovi i međusobni napadi postupno rušili granicu između "rata u sjeni" i otvorene vojne konfrontacije

Napad Izraela i Sjedinjenih Američkih Država na Iran predstavlja kulminaciju višedesetljetnog neprijateljstva koje se postupno razvijalo kroz ideološki sukob, regionalno nadmetanje i sigurnosne kalkulacije dviju sila koje se nikada nisu izravno suočile u klasičnom ratu, sve do lipnja 2025. godine, kada je Izrael prvi put napao Iran, a Sjedinjene Američke Države danas se uključile u napade na iranska nuklearna postrojenja.

Iako aktualna eskalacija djeluje kao nagli ulazak u otvoreni sukob, ona je zapravo rezultat dugotrajnog procesa u kojem su prikrivene operacije, posrednički ratovi i međusobni napadi postupno rušili granicu između "rata u sjeni" i otvorene vojne konfrontacije. Posebno važnu prekretnicu predstavljao je prošlogodišnji dvanaestodnevni rat između Irana i Izraela, prvi gotovo izravni vojni obračun dviju država, koji je pokazao da sukob više nije ograničen na djelovanje preko posrednika, nego da ulazi u novu, znatno opasniju fazu regionalne destabilizacije.

Ključne riječi
sukob SAD rat Izrael Iran

