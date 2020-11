Takvo stanje zaraze Europa nije imala 33 dana, ali Hrvatska je 7. najgora od 47 zemalja

Hrvatska ima suprotan trend od europskih i trenutno spadamo u skupinu od desetak uglavnom istočnoeuropskih zemalja koje bilježe rekordne poraste broja novozaraženih. Trenutno smo sa 922 zaraženih na 100.000 stanovnika u 14 dana od 10. do 24. studenoga, sedma najgora zemlja od 47 europskih zemalja. Tek neznatno gori je San Marino (925), Slovenija (979), Austrija (995), te Andora (1130), Luksemburg (1234) i najgora je Crna Gora (1279). Ipak u svim tim zemljama taj broj opada, a jedino u Hrvatskoj raste.

Iako mi od svih tih zemalja najmanje testiramo, te unatoč povećanom broju testova i u posljednja 24 sata imamo udio od 35 % zaraženih. Što znači da je stvarno stanje kod nas trenutno među najgorima u Europi. Po smrtnosti u proteklih 14 dana sa 142 na milijun stanovnika smo 13., a najveća je u Sloveniji (265) i BiH (234). Ravnatelju HZJZ-a Krunoslavu Capaku činilo se da znanstvenik Ivan Đikić pretjeruje kad je 5. studenoga, ocijenivši stanje alarmantnim, iznio procjenu o 1500 mrtvih do kraja studenoga. Danas imamo ukupno 1501 žrtvu, što je peterostruko više od svih žrtava u prometu u 2019. godini. Što je najgore, sljedećih je dana moguć još veći broj mrtvih jer sada dolaze na naplatu najgori dani kad smo imali najveće poraste broja zaraženih.

Nasuprot nama, stanje širenja zaraze u Europi značajno se popravilo i iz dana u dan je sve bolje, premda je jučer u Europi umrlo 5774 oboljelih od COVID-19, petstotinjak više od ranijeg najvećeg broja mrtvih. To je posljedica većeg broja zaraženih iz prethodnih tjedana i to je bitka koja je izgubljena, već jedino preostaje nada da će nas zdravstveni djelatnici iz nje izvući sa što manje žrtava. A njima se najviše taj zadatak može olakšati tako da se smanji broj novozaraženih. Stoga je izuzetno važno to što je broj zaraženih u Europi već tri dana ispod 200.000. To nije zabilježeno još od 21. listopada (193.000) s tim da je jučer bilo 178.000 novozaraženih (uz moguće naknadne korekcije).

VIDEO Božinović: Stožer će pripremiti novi set mjera, bit će strože. Vrijedit će do Božića

SAD, kojima ima više nego dvostruko manje stanovnika, jučer je imao 175.000 novozaraženih (u subotu 204.000) i 2194 mrtvih, što je najviše u drugom valu. Stoga je u posljednja 24 sata i u svijetu od COVID-19 umrlo najviše, 11.720 ljudi.

Europa je definitivno od 5. do 7. studenoga bila na vrhuncu pandemije kad se dnevni broj zaraženih kretao od 306 do 317 tisuća novozaraženih. Doduše, protekla tri dana inače su dani kad se bilježi manji broj zaraza, te će sljedećih dana doći do povećanja, ali i kad se uspoređuju isti dani unazad protekla četiri tjedna jasan je trend smanjenja širenja zaraze, recimo čak za 300.000 manje prošli tjedan nego onaj najgori, prvih sedam dana u studenome.

Najveći doprinos smanjenju širenja zaraze dalo je desetak zapadnoeuropskih zemalja, ali su im se s trendom pada broja novozaraženih pridružile i Češka, Mađarska, Slovačka, BiH, Slovenija, Crna Gora i Grčka. Sljedećih dana vidjet će se idu li uistinu tim silaznim smjerom i Njemačka, Poljska, Švedska, Moldavija i Sjeverna Makedonija.

Hrvatska je u skupini zemalja, uglavnom istočnoeuropskih, koje bilježe porast broja zaraženih, odnosno u kojima je epidemija na vrhuncu: Rusija, Ukrajina, Rumunjska, Srbija, Bugarska, Bjelorusija, Letonija, Litva, Albanija ali i Danska i Finska, premda oni imaju relativno još uvijek među najboljim epidemiološkim situacijama. Estonija je 19. studenoga dosegla vrhunac sa 411 novozaraženih i od tada bilježe pad, proteklih dana su na dvjestotinjak slučajeva.