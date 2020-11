Strože mjere do kraja tjedna. Pavić Šimetin: Školski praznici ostaju u dogovorenom terminu

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je da se pripremaju nove mjere koje bi na snagu trebale stupiti do kraja tjedna i vrijedit će do Božića. Jučer su u Hrvatskoj zabilježena 2323 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučaja u ukupno 19161.

9:29 - Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, u zadnja 24 sata na području Brodsko-posavske županije zabilježeno je 85 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2. Broj zaraženih osoba prema prebivalištu (grad/općina): grad Slavonski Brod (20), grad Nova Gradiška (9), općina Nova Kapela (3), općine Bebrina, Donji Andrijevci, Klakar, Oriovac i Staro Petrovo Selo (po 2) te općine Brodski Stupnik, Cernik, Davor, Dragalić, Garčin, Gornji Bogićevci, Rešetari, Sikirevci, Velika Kopanica i Vrbje (po 1). Za preostali dio pozitivnih osoba epidemiološka je obrada u tijeku.

U zadnja 24 sata preminule su tri osobe. U slavonskobrodskoj Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ preminula je jedna osoba (M – 1950. godište), a dvije su osobe preminule u Specijalnoj bolnici za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac (M - 1933. i M – 1949. godište). Ukupan broj preminulih osoba s prebivalištem na području Brodsko-posavske županije od početka epidemije tako sada iznosi 47. Hospitalizirano je ukupno 67 osoba (2 osobe više nego prethodni dan) od čega u slavonskobrodskoj bolnici 50 osoba, a u novogradiškoj bolnici 17 osoba. Jedanaest hospitaliziranih osoba je na respiratoru (1 osoba manje nego prethodni dan). Pod mjerom samoizolacije trenutno se na području Brodsko-posavske županije nalazi ukupno 1.885 osoba (316 osoba više nego prethodni dan).

U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 283 slučaja zaraze koronavirusom (COVID-19), 247 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 36 osoba su hospitalizirane. U samoizolaciji se nalazi 698 osobe, a ukupno je testirano 16504 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 209 uzoraka, od kojih je 13 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

8:52 - Na području Sisačko-moslavačke županije u protekla 24 sata potvrđena su 74 nova slučaja zaraze koronavirusom, izvijestio je u srijedu županijski Stožer civilne zaštite. Kako stoji u dnevnom izvješću, riječ je o 28 osoba s područja Siska, 14 osoba s područja Petrinje, 13 iz Gline, šest s područja Lekenika, tri iz Kutine, po dvije osobe s područja Novske, Sunje i Lipovljana te po jednoj s područja Gvozda, Popovače, Topuskog i Velike Ludine.

Iz Stožera je, kao i obično, upućen apel žiteljima županije da se dosljedno pridržavaju svih mjera i preporuka Nacionalnog i Županijskog stožera.

8:19 - Koordinatorica radne skupine Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić Šimetin rekla je U mreži Prvog HRT-a kako Koordinacija radne skupine Ministarstva obrazovanja nije donijela strože mjere glede održavanja nastave jer su one dogovorene već u kolovozu te da te mjere pokrivaju sve potrebe, a ovise o odluci lokalnih stožera. "Gdje ima potrebe, može se prijeći na, C model nastave, a to je nastava od kuće. Na nacionalnoj razini se o tome ne razmišlja", rekla je.

Predsjednica Udruge srednjoškolskih ravnatelja Suzana Hitrec je istaknula kako je dobra ova odluka ministarstva koja nalaže da se djeluje ciljano. Pavić Šimetin je rekla da za sada školski praznici ostaju onako kako je prije određeno. Kazala je kako je zaraženo 0,36 posto učenika od ukupnog broja istih, što je vrlo malo.

8:15 - Prvih nekoliko pacijenata oboljelih od covida-19 smješteno je u utorak u večernjim satima u vojne šatore postavljene u krugu Opće bolnice Varaždin, doznaje se u toj ustanovi.

Upravo je nedavno ravnatelj bolnice Nenad Kudelić najavio da će se šatori najvjerojatnije uskoro početi koristiti. Prema njegovim riječima, šatori služe za smještaj pacijenata u tranzitu, koji se premještaju u Novi Marof i Klenovnik. Radi se o tri vojna šatora opremljenih dodatnom instalacijom s kisikom. U te šatore može biti smješteno 30 pacijenata.

Video: Šatori u krugu Opće bolnice Varaždin