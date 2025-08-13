Razvoj Kine obilježen je brzim gospodarskim rastom i znatnim smanjenjem siromaštva od pokretanja gospodarskih reformi 1978. Od početnog fokusa na brzi rast, Kina sada prelazi na "visokokvalitetan razvoj", naglašavajući održivi rast, tehnološki napredak i rješavanje društvenih i ekoloških neravnoteža. Bit će to odgovor bota umjetne inteligencije (AI) ako u pretraživač Chrome unesete pojam "razvoj Kine". AI pritom ne koristi ni službene ni neslužbene kineske, nego zapadne izvore, poput Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke.



U javnosti se, međutim, Kinu često ne doživljava kao stvarnu ekonomsku supersilu. Dalekoistočnog giganta i dalje se počesto percipira kao komunističku zemlju više blisku Sjevernoj Koreji nego, recimo, Singapuru ili Hong Kongu koji je Kini vraćen krajem prošlog stoljeća. A Kina je posljednjih desetljeća postala zemlja koja na svoj razvoj gleda dugoročno pa je u sklopu te paradigme Zapadu u zamjenu za tehnologiju ponudila svoje tržište, a onda istu tu tehnologiju iskoristila protiv Zapada. Bio bi to najgrublji opis pozicije koju Kina u razvojnom smislu ima danas. Svjedoči o tome i mnogo ljudi sa Zapada koji ondje žive i rade, a među njima su i hrvatski državljani.