Tajfun Nanmadol pogodio južni japanski otok Kyushu, udari vjetra do 234 kilometra na sat

Nanmadol, jedan od najsnažnijih tajfuna koji je ikada pogodio Japan, u nedjelje se obrušio na južni otok Kyushu, objavio je Japanski meteorološki zavod (JMA) upozorivši na olujni vjetar i visoke valove.

Četrnaesti po redu pacifički tajfun ove sezone i daleko najveći koji je pogodio Japan, stigao je s rekordnim oborinama, dodaje JMA i upozorava da bi se rijeke zbog obilnih padalina mogle izliti.

U sljedeća 24 sata očekuje se da će Kyusu biti zasut s 400 mm kiše te udarima vjetra do 234 kilometra na sat, a za očekivati je da će u središnjoj regiji Tokai pasti do 300 mm kiše.

Tajfun je prouzročio štetu na jugu otoka, a srušene su autobusne postaje i izbijeni prozori. Otkazan je željeznički i zračni prijevoz, a poznati trgovački lanac Seven-Eleven privremeno je zatvorio oko 950 prodavaonica.

Vlasti su zbog naleta tajfuna izdale "posebno upozorenje", a najmanje četiri milijuna ljudi je upozoreno da se trebaju evakuirati.

Javna televizija NHK koja prikuplja informacije lokalnih vlasti, javlja da je više od sedam milijuna ljudi dobilo preporuku da se skloni u čvrste objekte.

Prognozira se da će oluja okrenuti prema istoku i prijeći glavni japanski otok Honshu, prije nego do srijede stigne do mora.

Obilna kiša pala je i u Tokiju, a podzemna željeznica Tozai je poplavljena i promet prekinut.

Ovaj bi se tajfun mogao pokazati gorim od tajfuna Jebi koji je 2018. usmrtio 14 ljudi i tajfuna Hagbis koji je 2019. prouzročio nestanak struje u gotovo cijeloj zemlji. Kyushu je najjužniji japanski otok s oko 13 milijuna stanovnika.

Japan je dobro pripremljen za ovakve jake oluje, no znanstvenici tvrde da zbog promjene klime postaju snažniji i razorniji.