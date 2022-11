Svjetska vojna velesila priprema se za rat: 'Prijetnja proizvodi tihu revoluciju i tjera naciju da se pripremi za borbu'

U slučaju da Kina napadne Tajvan, ne bi se morala suočiti samo s neprijateljskom supersilom, već vrlo vjerojatno i sa svojim dugogodišnjim regionalnim suparnikom, Japanom. Japan i Kina stoljećima su se borili za hegemoniju u istočnoj Aziji; ponekad su jedni drugima prijetili opstankom.

Danas, prijetnja kineske agresije proizvodi tihu revoluciju u Japanu i tjera naciju da se pripremi za borbu, saznali su reporteri Bloomberga nakon sastanka s japanskim dužnosnicima i analitičarima. Za SAD je Kina opasan, ali dalek izazov. Za Japan, Kina je susjedna egzistencijalna opasnost.

Godinama prije nego što su američki čelnici proglasili povratak rivalstva velikih sila, japanski su dužnosnici upozoravali da Peking ne namjerava ništa dobro. Kako su kineske sposobnosti postajale strašnije, a njezino ponašanje u Tajvanskom tjesnacu zadobivalo sve više prijetećih konotacija, zabrinutost Tokija postajala je sve akutnija. “Ukrajina danas može sutra biti Istočna Azija”, upozorio je premijer Fumio Kishida u lipnju. Istog mjeseca oko 90 posto japanskih građana vjerovalo je da bi se zemlja trebala pripremiti za kinesku invaziju na Tajvan. To je bilo prije nego što je kineski čelnik Xi Jinping pojačao napetosti ispaljivanjem balističkih projektila na ekskluzivnu gospodarsku zonu Japana nakon posjeta predsjednice Predstavničkog doma Nancy Pelosi Taipeiju.

U Tokiju, kao i u Washingtonu, mišljenja se razlikuju oko toga kada će rizik od rata biti najveći, pa čak i hoće li Xi riskirati sve u 'partiji vojnog pokera'. Neki su dužnosnici rekli da Xijeve nedavne kadrovske reforme znače stvaranje “ratnog vijeća”. Drugi tvrde da će kineskoj vojsci godinama nedostajati ključne sposobnosti potrebne za invaziju na Tajvan, kao što je dovoljno amfibijskih desantnih čamaca. No nema rasprave o tome da se Japan mora pripremiti za nevolje, jer bi kinesko preuzimanje Tajvana silom bilo katastrofalno za Japan. Ako Tajvan padne, otoci na krajnjem jugozapadnom kraju japanskog arhipelaga mogli bi postati neobranjivi. Kina bi mogla suziti japanske vitalne trgovačke rute, povećati pritisak oko spornih otoka Senkaku ili na druge načine prisiliti svog povijesnog rivala. To je razlog zašto je vlada u Tokiju izjavila da neće stajati po strani i dozvoliti da Kina podčini Tajvan. Već kao ozbiljna regionalna vojna sila, Japan ubrzano jača svoje sposobnosti odvraćanja i obrane.

Japan planira gotovo udvostručiti troškove obrane do 2027, te pretvara neke od jugozapadnih otoka u uporišta načičkana protubrodskim projektilima i protuzračnom obranom, a navodno planira i upotrijebiti svoju visokokvalitetnu podmorničku flotu kako bi zatvorio kinesku mornaricu. Neki od ovih poteza javno su opravdani kao mjere za suočavanje s vrlo stvarnom prijetnjom Sjeverne Koreje, no, japanski dužnosnici su novinaru Bloomberga privatno priznali da svaka kriza s Pjongjangom jača njihov argument za nabavu oružja koje može otupjeti agresiju Pekinga. Udvostručenje potrošnje za obranu dovelo bi japanske vojne izdatke do samo 2 posto BDP-a. Ustav zemlje još uvijek nameće ozbiljna ograničenja vanjskoj i obrambenoj politici.

