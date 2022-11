Ugledni profesor iznenadio na ruskoj televiziji: Pa što je nama cilj, zauzeti Bruxelles?

Profesor na Moskovskom državnom sveučilištu u ruskom televizijskom programu priznao je da je Rusija podcijenila odlučnost SAD-a te pozvao Kremlj da postavi jasno definirane ciljeve za rat u Ukrajini. Komentari Andreja Sidorova, zamjenika dekana svjetske politike na sveučilištu, postali su viralni na društvenim mrežama.

Video Sidorova kako raspravlja o ratu na ruskoj državnoj TV, koji je u ponedjeljak objavila Julia Davis iz Daily Beasta, pregledan je više stotina tisuća puta. U snimci Sidorov poziva Rusiju da postavi realne ratne ciljeve i jasno daje do znanja da sukob sa Sjedinjenim Državama ne bi trebao biti jedan od njih. Također je izjavio da je Moskva iznenađena jedinstvom Zapada u otporu ruskoj invaziji.

“Što trenutno doživljavamo kao našu pobjedu? Što se tiče posebne vojne operacije, to je jednostavno", rekao je, objasnivši da će to biti "oslobađanje" četiri ukrajinske regije koje je predsjednik Vladimir Putin aneksirao. “Čak smo i premašili plan” dodao je Sidorov, referirajući se na originalnu namjeru za "oslobađanjem" Donjecke i Luhanske oblasti.

"Prije smo ciljem smatrali predaju vojske i zauzimanje glavnog grada, no to više nije realno" smatra Sidorov, uspoređujući rusku invaziju Ukrajine sa zauzimanjem Berlina i denacifikacijom Njemačke nakon Drugog svjetskog rata.

Meanwhile in Russia: top Kremlin propagandists ponder what their victory would look like and express their gratitude to Trump and the coronavirus for allowing their economy to survive the sanctions and be able to handle Russia's invasion of Ukraine. pic.twitter.com/iZUzQsu3S9