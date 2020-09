Svjedokinja tragedije u Lošinju: Začula sam glasne vriskove. Odrezale su mi se noge od straha

Čula se najprije galama, jedan muški i jedan ženski glas. Susjedima je bilo teško razaznati sadržaj toga hektičnog razgovora jer su ga supružnici, a riječ je o starijem bračnom paru iz Italije, vodili u ponedjeljak oko 6 sati ujutro u svom stanu smještenom u manjoj zgradi u Ulici Josipa Kašmana u Malom Lošinju. Usto, nisu govorili na hrvatskom, nego na svom materinskom jeziku, tako da će riječi koje su jedno drugom upućivali zauvijek ostati nerasvijetljene s obzirom na to da je on na nju u jednom trenutku nasrnuo nožem.

– Baš sam na putu za posao prolazila ulicom pokraj te zgrade kad sam začula nekoliko glasnih vriskova. Odrezale su mi se noge od straha, ni mobitel nisam izvadila da nekog nazovem, samo sam ostala piljiti u jednu točku, a ono što me još više uplašilo bila je sablasna tišina koja je uslijedila nakon tog. Trebalo mi je nekoliko trenutaka da saberem misli i „otkočim se“ – prepričala nam je jedna od stanarki Ulice Josipa Kašmana u kojoj se u ponedjeljak ujutro dogodilo ubojstvo i samoubojstvo.

VIDEO: Dvije mrtve osobe pronađene u Malom Lošinju

Stariji muškarac iz Italije, kojem policija zbog osjetljivosti slučaja u ponedjeljak nije željela ot kriti identitet, a stanovnici Malog Lošinja opisuju ga kao uvijek fino sređenog talijanskog gospodina u dobi od osamdesetak godina, tog se jutra probudio i nakon svađe s mlađom suprugom napao je nožem. Rane su bile fatalne, umrla je ubrzo nakon napada. Sve se odigralo u njihovu stanu koji su kupili prije nekoliko godina nakon što su prodali svoju nekretninu u Italiji i doselili se živjeti na Lošinj.

Nije poznato, a vjerojatno nikada i neće biti otkriveno zbog čega ju je napao, ali ono što je poznato jest da se ruku još krvavih od rana koje je nanio svojoj supruzi zaputio do balkona s kojeg se potom bacio na tlo. S obzirom na to da je bila riječ o padu s visine od otprilike šest metara i on je preminuo puno prije dolaska hitne pomoći i policije.

– Mislim da se ovo dogodilo jer je on imao psihičkih problema, i prošle godine si je već pokušao oduzeti život, hitna ga je spasila u zadnji čas. Osim toga, vjerojatno je bio i donekle dementan jer smo ga znači viđati kako ponekad hoda po mjestu pomalo izgubljen, tako da je sve to u kombinaciji vjerojatno bio razlog da mu se tako smračilo pa ju je napao – mišljenja je jedan od poznanika talijanskog para.