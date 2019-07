Svjedok: Pitao sam ga je li to učinio, a on mi je odgovorio: Nisam, kaj si ti lud Darko?

Nisam kriv - kazao je Damir Minković kojem je na zagrebačkom Županijskom sudu počelo suđenje zbog dvostrukog teškog ubojstva u stjecaju. Tereti ga se da je lani između 23 sata 23. studenog i 6 sati 24. studenog u kući na III Strugama 34 u Zagrebu zaklao svoju teško pokretnu strinu Mariju Minković i njezina posinka Sinišu Minkovića. Nju je četiri puta zarezao po vratu, a njega tri. Nakon toga je, navodi se u optužnici, ispremetao stan u potrazi za novcem. Novac u ladicama nije našao, ali je iz novčanika uzeo neutvrđenu sumu. Nakon toga je otišao u Beograd kod djevojke, a uhićen je pri povratku iz Srbije nakon nekoliko dana.

U svom uvodnom govoru, tužiteljstvo je navelo da će dokazati navode optužnice. Najjači materijalni dokaz koji imaju je nož koji je nađen odbačen u kontejneru, a Minkovića je dok ga je odbacivao vidjela jedna svjedokinja. On se s tim nožem fotografirao na Facebooku, a vještačenjem je utvrđeno da je njegov. Kao motiv ubojstva tužiteljstvo navodi koristoljublje. Obrana je s druge strane u svom uvodnom govoru navela kako će dokazati da Minković nije počinitelj, te tvrde da ima svjedoka koji navode da su tog dana u dvorištu vidjeli neku drugu osobu.

Ispitano je nekoliko svjedoka, a među njima i Mirsada S., koja je na dan ubojstva vidjela Minkovića dok je nešto odbacivao u kontejner.

- Bilo je 6.50, a on je u autobus ušao u 6.58. Prije toga vidjela sam da je nešto bacio u kontejner za smeće no nisam vidjela što. Pitao me je kud idem tako rano, a ja sam mu kazala da idem na posao. Kada je ušao u autobus, on se stresao, a imao je nešto crveno ispod oka. Nisam više mislila o tome sve do navečer kada sam se vratila s posla. Mama mi je rekla što se dogodilo i da policija pita je li ga netko vidio tog dana, pa sam ja kazala da sam ga ja vidjela - kazala je svjedokinja.

Svjedočila je Brankica Z. koja je u daljnjem srodstvu s Minkovićima. Poznavala je obje žrtve, a za Minkovića je kazala da za njega nema loše riječi te da je prema njoj uvijek bio pristojan. Opisala je potom kakao je on imao teško djetinjstvo, te je kazala kako ga je mučila legalizacija kuće.

- On te Marija i Siniša živjeli su u dvojnom objektu, koji je dijelio zid. Kada je on zbog razbojstva završio u zatvoru ona je legalizirala kuću na sebe. Po povratku iz zatvora on ju je tražio da njegov dio upiše na njega, no ona to nije napravila. Oni su se nekada oko toga raspravljali no nisam čula su se baš jako svađali ili da joj je on prijetio - kazala je svjedokinja.

Dodala je i da je Marija Minković imala uvijek par tisuća kuna u kući te da je to znalo dosta ljudi, jer je ona znala drugima posuđivati novac.

- I Damiru je znala davati po 20, 50 ili 100 kuna kao nagradu kada bi joj pokosio travu ili nešto tako - kazala je svjedokinja.

Rekla je još da su svi u šoku te da ne vjeruju da je Damir napravio to za što ga se tereti. Svjedočio je i Darko B., koji je u noći ubojstva popio piće s Minkovićem u njegovoj kući. Minković mu je tada govorio da sljedeći dana ide u Beograd k djevojci.

- Kada se doznalo za ubojstvo, poslalo sam mu poruku i pitao ga je li to on napravio. Rekao mi je da nije. A zatim me nazvao preko videopoziva. Bio je gol do pasa u nekoj prostoriji. Kazao je da je čuo za ubojstva, a na moje ponovljeno pitanje je li to napravio, kazao mi je: Nisam kaj si ti lud Darko? - ispričao je svjedok.