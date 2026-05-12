VIDEO Ovo su najskandaloznije sestre u povijesti Eurovizije! Prekinule su nastup i napravile kaos u Zagrebu

Kad je riječ o najpoznatijim španjolskim glazbenim duetima, Azúcar Moreno zauzima posebno mjesto u povijesti europske pop-kulture. Karizmatične sestre iz Andaluzije svojim su osebujnim spojem flamenka, latino ritmova, popa i plesne glazbe krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina osvojile publiku diljem Europe i Latinske Amerike. Njihov nastup na Euroviziji 1990. u Zagrebu ostao je zapamćen kao jedan od najneobičnijih, najdramatičnijih, ali i najlegendarnijih trenutaka u povijesti tog natjecanja. Azúcar Moreno činile su sestre Antonia Toñi Salazar i Encarnación Encarna Salazar, koje dolaze iz velike romske glazbene obitelji Salazar. Rođene su u Badajozu, a odrasle u Madridu, u okruženju snažno obilježenom glazbom, flamenkom i obiteljskom tradicijom. Njihova braća bila su članovi poznate grupe Los Chunguitos, jedne od najutjecajnijih španjolskih flamenko-pop skupina. Upravo su uz Los Chunguitos sestre napravile prve ozbiljnije korake u glazbenom svijetu. Početkom osamdesetih nastupale su kao prateći vokali, no ubrzo su odlučile izgraditi vlastiti glazbeni put. Ime Azúcar Moreno, što u prijevodu znači "smeđi šećer", odražavalo je njihov temperament, energiju i mediteranski glazbeni senzibilitet. Prvi album objavile su 1984. godine, ali pravi proboj dogodio se nekoliko godina poslije, kada su flamenko počele spajati s modernim dance-pop zvukom.

Njihove pjesme bile su prožete strašću, ritmom i latino energijom, zbog čega su se brzo izdvojile na španjolskoj glazbenoj sceni. Krajem osamdesetih postale su velika senzacija u Španjolskoj i Latinskoj Americi, a pjesme poput "Devórame Otra Vez" i "Bandido" donijele su im status regionalnih zvijezda. Španjolska je 1990. godine upravo Azúcar Moreno odabrala za svoje predstavnice na Eurosongu u Zagrebu, gdje su nastupile s pjesmom "Bandido". Već prije samog natjecanja ubrajale su se među favorite jer je njihova pjesma nudila drukčiji, tada vrlo svjež spoj flamenka, latino zvuka i suvremenog dance ritma. Ipak, njihov nastup ušao je u povijest prije svega zbog velikog tehničkog problema na samom početku izvedbe. Orkestar i matrica nisu bili usklađeni, pa su sestre nakon nekoliko sekundi pjevanja napustile pozornicu pred milijunskim televizijskim auditorijem. Taj je trenutak ostao jedan od najšokantnijih u povijesti Eurosonga. Nakon kraće stanke organizatori su im dopustili da pjesmu izvedu ponovno, što je u to vrijeme bilo gotovo nezamislivo. Drugi nastup prošao je bez poteškoća, a sestre su energijom, scenskom pojavom i zaraznim ritmom osvojile europsku publiku. Na kraju su zauzele peto mjesto, iako mnogi i danas smatraju da bi bez početnog kaosa mogle ostvariti još bolji rezultat. Unatoč svemu, "Bandido" je postao veliki europski hit i jedna od najprepoznatljivijih pjesama u povijesti španjolskog nastupa na Eurosongu.

Nakon Zagreba popularnost Azúcar Morena naglo je porasla diljem Europe i Latinske Amerike. Album "Bandido" ostvario je međunarodni uspjeh, a sestre su nastavile nizati hitove poput "Solo Se Vive Una Vez", "Ven Devórame Otra Vez", "Mambo", "Olé" i "Torero". Njihov prepoznatljiv glazbeni stil, glamurozan imidž i energični nastupi učinili su ih modnim i glazbenim ikonama devedesetih. Posebno su bile omiljene u Španjolskoj, Italiji, Grčkoj i zemljama Latinske Amerike. Premda su dugo djelovale kao nerazdvojan duo, iza kulisa su se s vremenom počeli gomilati problemi. Početkom 2000-tih njihov se odnos ozbiljno narušio zbog poslovnih nesuglasica, iscrpljenosti i različitih pogleda na daljnji razvoj karijere. Godine 2007. službeno su prekinule suradnju i nastavile svaka svojim putem. Španjolski mediji tada su pisali o velikim svađama i potpunom prekidu komunikacije, dok su obožavatelji godinama priželjkivali njihovo pomirenje. Nakon višegodišnje distance Toñi i Encarna uspjele su obnoviti odnos te su 2013. ponovno počele nastupati zajedno. Povratak Azúcar Morena izazvao je veliko zanimanje publike, osobito među generacijama koje su odrasle uz njihove najveće hitove. Sestre su nastavile održavati koncerte, gostovati u televizijskim emisijama i objavljivati novu glazbu, iako više nisu dosegnule komercijalni vrhunac koji su imale tijekom devedesetih.

Nakon legendarnog nastupa iz 1990. Azúcar Moreno više su puta pokušale ponovno predstavljati Španjolsku na Euroviziji. Posebno su se istaknuli pokušaji iz 2019. godine, kada su sudjelovale na španjolskom izboru s pjesmom "Debajo del mismo sol", te iz 2022. s pjesmom "Postureo". Iako su pobudile snažnu nostalgiju i zanimanje publike, nisu uspjele izboriti novi odlazak na natjecanje. Danas su Toñi i Encarna Salazar i dalje aktivne na glazbenoj sceni. Povremeno nastupaju, sudjeluju u televizijskim projektima u Španjolskoj i održavaju vezu s publikom koja ih pamti iz njihovih najslavnijih dana. Iako više nisu redovito na vrhovima top-lista, Azúcar Moreno ostale su simbol jedne glazbene ere i jedan od najprepoznatljivijih španjolskih glazbenih izvoznih brendova.

Njihov eurosongovski nastup u Zagrebu 1990. i danas se često spominje među najlegendarnijim trenucima u povijesti natjecanja, dok je "Bandido" ostao bezvremenski hit koji i dalje budi nostalgiju među obožavateljima Eurosonga, latino-popa i plesne glazbe devedesetih.