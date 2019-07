Policija obznanila zašto se više od 50 posto ubojstava počini nožem

Tragovi krvi na betonu jučer su svjedočili o užasu koji se nekoliko sati prije, u 3.42, dogodio pred ulazom u jedan noćni klub na splitskim Bačvicama. A tamo je 42-godišnjak iz samo njemu znanih razloga nožem nasrnuo na četiri osobe. Nanio im je ozljede po rukama, nogama, unutarnjim organima...

Pružali im pomoć

Među ozlijeđenima su jedan interventni policajac koji je bio izvan službe, dvojica djelatnika kafića te gost iz Australije. Splitska policija priopćila je da im je dojavljeno kako je jedna osoba ozlijeđena na Bačvicama. Kada su policajci došli na mjesto događaja, našli su ne jednu, već četiri ozlijeđene osobe i liječnike koji su im pružali pomoć. Uskoro su našli i 42-godišnjaka koji ih je napao i izbo, a on je kod sebe imao nož. Kako bi ga svladali, morali su uporabiti sredstva prisile; poprskali su ga suzavcem kako bi ga svladali i vezali. S obzirom na to da mu je sprej nadražio oči, prije no što je doveden ispitivanje, prevezen je u KBC Firule gdje mu je ukazana liječnička pomoć.

Tamo su prevezena i četvorica ozlijeđenih, a interventni policajac je operiran. Prema onome što je do sada poznato, 42-godišnjak je prvo napao njega i to nakon što se verbalno sukobio s njim. Zašto je napao ostalu trojicu muškaraca, za sada nije poznato.

Ovaj napad nožem uslijedio je svega dva dana nakon onog u Puli gdje je Edo S. (32) nožem izbo 23-godišnjeg njemačkog turista, koji je nekoliko sati poslije od zadobivenih ozljeda preminuo. Napad je uslijedio nakon što je 23-godišnjak Edi S. dao kompliment, koji je ovaj shvatio kao uvredu pa je slijedio mladića i njegove prijatelje, prije no što ga je izbo.

Još traže ubojicu

Kada se ovome doda da splitska policija još traga za Željkom Melvanom (38), koji se sumnjiči da je koncem lipnja u Splitu nožem ubio Vedrana Marendića, te činjenicu da je neki dan u Puli pritvoren 57-godišnjak koji je nožem nasrnuo na brata, majku i šogoricu, nije ni čudno što se stječe dojam da ovakvih napada ima sve više i da su sve brutalniji. No percepcija javnosti kada je sigurnost u pitanju je jedno, a policijske statistike nešto sasvim drugo.

Za početak, u MUP-u kažu da se u prvih šest i pol mjeseci ove godine u Hrvatskoj dogodilo 12 ubojstva, koliko ih je bilo u isto vrijeme 2018. Što se tiče ubojstva počinjenih nožem, ove godine bila su dva takva, spomenuti slučajevi iz Splita i Pule. S druge strane, od 22 ubojstva koja su se lani dogodila u Hrvatskoj, njih 14 je počinjeno hladnim oružjem, od čega 13 nožem i jedno škarama. U isto vrijeme bila su i tri pokušaja ubojstva nožem, dok preciznijih podataka za 2019. još nema. MUP-ove statistike kažu i da se 50 posto počinjenih ubojstava u Hrvatskoj počini hladnim oružjem, uglavnom nožem, jer je riječ o oružju koje je lako dostupno.