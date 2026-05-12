Forenzičari kreću u detaljnu analizu, češljaju uređaje Pavleka: 'Najsočniji dokazi su u mobitelima'

Vedran Pavlek, bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza osumnjičen za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura, i dalje je nedostupan hrvatskom pravosuđu te se prema neslužbenim informacijama nalazi u Kazahstanu, gdje se protivi izručenju. U međuvremenu istražitelji pripremaju opsežnu digitalnu forenzičku analizu uređaja i dokumentacije zaplijenjene u istrazi. Prema zahtjevu upućenom zagrebačkom Županijskom sudu, analizirat će se šest mobitela, 25 bankovnih kartica, laptop, USB memorije, tvrdi diskovi te crne bilježnice sa šiframa. Slučaj je ponovno otvorio pitanje koliko podataka ostaje pohranjeno na uređajima čak i nakon brisanja.

Stručnjak za telekomunikacije Đuro Lubura izjavio je za Novu TV kako će forenzičari koristiti posebne alate za izvlačenje podataka s mobitela, računala i diskova te upozorio da se radi o dugotrajnom procesu. „To su ogromne količine podataka i trajat će dosta vremena pa ne treba očekivati da će se dogoditi u nekoliko dana, već više u nekoliko mjeseci“, rekao je Lubura u razgovoru s reporterkom Nove TV Josipom Krajinović.

Stručnjak za kibernetičku sigurnost Leon Juranić za tportal je objasnio da digitalna forenzika danas obuhvaća gotovo sve digitalne tragove od mobitela i tvrdih diskova do bankovnih kartica i online računa. Posebno je istaknuo važnost mobilnih uređaja. „Mobiteli obično sadrže najinteresantnije informacije i dokaze za istražitelje“, rekao je Juranić u razgovoru za tportal s novinarkom Špiljak.

Dodao je i da napredni forenzički alati često mogu pristupiti čak i izbrisanim ili enkriptiranim podacima. „U većini slučajeva mogu doći do svih podataka kao i vlasnik uređaja, a često i do puno više toga“, upozorio je. Juranić tvrdi kako otključavanje modernih pametnih telefona ovisi o modelu uređaja i verziji softvera, ali naglašava da istražitelji danas raspolažu iznimno sofisticiranim alatima. Kao primjer naveo je slučaj u kojem je i FBI imao poteškoća s otključavanjem Appleova uređaja.

O tehnologiji koja se koristi u ovakvim istragama ranije je govorio i Saša Aksentijević. U razgovoru za Jutarnji list s novinarom Dušanom Miljušem objasnio je da istražitelji koriste izraelsku tehnologiju tvrtke Cellebrite i njihove UFED alate za otključavanje zaštićenih mobitela.