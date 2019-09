Sutkinja odbrusila vozačima: Samo malo govorite istinu i bit će vam puno lakše

Svjedok nije siguran čuje li se na snimkama tajno snimljenih razgovora njegov glas. A sekundu kasnije nije siguran ni je li na nekom predočenom dokumentu njegov potpis. Drugi svjedok tvrdi da je na kolinje u kuću sestre Milana Bandića došao bez gradonačelnikova znanja. Trećem svjedoku, kojem je u jednom trenutku nakon niza “ne znam” i “ ne sjećam se” te predočavanja iskaza iz istrage koji je na glavnoj raspravi u bitnom promijenio, sutkinja Rahela Valentić kazala je: – Samo malo govorite istinu i bit će vam puno lakše.

– Govorim istinu! – odgovorio joj je svjedok.

Tako je u kratkim crtama izgledalo svjedočenje trojice svjedoka, Željka Juričića, Josipa Delača i Zdravka Krajine na zagrebačkom Županijskom sudu u nastavku suđenja Milanu Bandiću i ostalima optuženima za aferu Agram. Sva trojica su zaposlena ili su bila zaposlena kao vozači u zagrebačkom Holdingu. Juričić je tako iskazivao da je kao izaslanik Milana Bandića išao na pogreb Bože Jurčića u Hercegovinu. Upitan je li se ikad na putni nalog potpisao kao Zdenko Antunović, svjedok je odgovorio niječno. Kada mu je pak predočena snimka tajno snimljenog razgovora u kojem se čuje kako mu Antunović kaže da “ode gore kod Dunje i na nalog se potpiše kao Zdenko Antunović”, svjedok je kazao da se ne sjeća tog razgovora, a potom je ustvrdio: – Meni se na čini da je to moj glas!

Kada mu je predočen potpis s jednog dokumenta, dodatno je ustvrdio: – Ne znam jesam li ja to potpisao u ime Antunovića!

Bolje sjećanje nije imao ni Zdravko Krajina koji je s još trojicom svojedobno putovao u Hercegovinu na kolinje kod Bandićeve sestre. S njim su putovali Ratimir Jureković, Josip Katić i Veljko Horvat. I dok u istrazi nije spominjao da je Jurekovića vozio na službeni sastanak u Mostar, pri čemu je Katića i Horvata usput ostavio u Grudama, sada je ustvrdio upravo to. Upitan da pojasni te nedosljednosti, svjedok je odgovorio da se ne sjeća. Inače, tvrdio je da Bandić za taj put, odnosno kolinje kod svoje sestre nije znao, te da je bio ljutit kada je navečer došao u Grude i sve njih zatekao.

– Ljutio se zato što sam uzeo Tuareg. On je došao s drugim vozačem i iznenadio se kad nas je tamo vidio – kazao je svjedok.

Inače, to što svjedok tvrdi ne proizlazi iz snimki tajno snimljenih razgovora, na kojima se čuju razgovori i dogovori oko kolinja, pa je Sven Mišković, zamjenik ravnateljice USKOK-a, prigovorio istinitosti iskaza tog svjedoka, kao i svjedoka Jurčića.

Što se pak tiče Josipa Delača, on se na raspravi nije mogao sjetiti Zdravka Antunovića kojeg je u istrazi spominjao kao osobu koja je došla po vozilo koje je jednu službenicu grada odvezlo u Tuzlu. U istrazi je iskazivao i da je bio problem oko vraćanja automobila jer je to trajalo dva dana dulje no što je bilo predviđeno. Kazao je da mu je Antunović kazao da je toj djelatnici mama umrla pa se sve oko pogreba odužilo.

– Je li joj mama umrla ili je bila na umoru? – zanimalo je tužitelja.

Njegova su pitanja izazvala reakciju braniteljske klupe koja se pobunila smatrajući to nerelevantnim.

– Bitno je, jer je ta osoba o kojoj se priča živa – poentirao je Mišković, na što je svjedok zbunjeno kazao da je iskazivao onako kako je shvatio.

VIDEO Milan Bandić dolazi na zagrebački Županijski sud