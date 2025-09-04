Naši Portali
NESVAKIDAŠNJI PRIZOR

Tajanstveni leš divovskog stvorenja isplivao na plažu: 'Ljudi su šokirani'

Foto: unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
04.09.2025.
u 16:57

Na snimkama koje kruže internetom vidi se djelomično raspadnuto tkivo koje i dalje visi s kostura

Nesvakidašnja i pomalo nestvarna fotografija osvanula je na Facebooku. Naime na fotografiji je prikazan golem leš, neidentificirane morske životinje koji je isplivalo na popularnu plažu Cefn Sidan na jugu Walesa.

Neobično otkriće zabilježeno je u srijedu ujutro, kada je jedan od posjetitelja plaže primijetio ostatke za koje se vjeruje da pripadaju prsnom košu velike životinje. Na snimkama koje kruže internetom vidi se djelomično raspadnuto tkivo koje i dalje visi s kostura. - Ljudi su šokirani ovim stvorenjem koje je more izbacillo na plažu - stoji u objavi. 

Iako još uvijek nema službene potvrde o tome o kojoj se vrsti radi, brojni korisnici društvenih mreža pretpostavljaju da je riječ o kitu, pozivajući se na veličinu i oblik ostataka. Neki nagađaju da bi moglo biti riječ o mladom kitu ili čak velikom morskom psu.  Očekuje se da će lokalne vlasti i morski biolozi tijekom dana izaći na teren kako bi pregledali ostatke i pokušali utvrditi o kojoj se vrsti radi te što je uzrok smrti, piše britanski portal The Mirror. U sličnim slučajevima iz prethodnih godina, slična nasukavanja velikih morskih životinja povezivana su s pothranjenošću, bolestima ili zagađenjem morskog okoliša.

