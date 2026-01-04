Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
GAF TJEDNA

Svetina, koji tvrdi da po mišljenje ne ide u Međugorje, viđen s Mamićem pokraj Međugorja

Održana Izborna skupština Zagrebačkog nogometnog saveza
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
1/2
Autor
Vladimir Barišić
04.01.2026.
u 11:30

Svetina je svojevremeno, pokušavši se distancirati od Mamića, izjavio: “Ja po svoje mišljenje ne idem u Međugorje”

Zdravko Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa, ne može izlaziti iz BiH pa njega posjećuju prijatelji i poslovni partneri u Međugorju i okolici. Često se tako Mamić zatekne u nekom od tamošnjih kafića i restorana, a za stolom znani i neznani gosti. Nedavno su za Mamićevim stolom u restoranu pokraj Međugorja sjedili Tomislav Svetina, glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza, Božidar Šikić, čelni čovjek Lokomotive, te Neven Šprajcer, donedavno moćni operativac HNS-a.

Najzvučnije ime među Mamićevim gostima, Tomislav Svetina, nekada direktor Dinama, danas je i predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza te je godinama jedan od najmoćnijih ljudi hrvatskog nogometa. Svetina je svojevremeno, pokušavši se distancirati od Mamića, izjavio: “Ja po svoje mišljenje ne idem u Međugorje”, što fotografije iz restorana “Udovice” dovode u pitanje. A gledajući ekipu za ručkom, javnost se s pravom pita ima li Mamić i dalje svoje prste u odlukama koje donose ZNS i HNS. 
FOTO Trump je objavio fotografiju uhićenog Madura
Održana Izborna skupština Zagrebačkog nogometnog saveza
1/14
Ključne riječi
Međugorje Zdravko Mamić Gaf tjedna Tomislav Svetina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

bankomat
38
STVARNOST DALEKO OD OBEĆANJA

Umirovljenici ogorčeni: Besplatan račun u bankama politička je podvala

Nakon što je bankama omogućeno da prodajom nenaplaćenih potraživanja kroz porezne olakšice dodatno zarađuju zajedno sa lihvarskim agencijama, nema sumnje da će i operacija tzv. "besplatnih“ računa završiti isključivo u njihovu korist. U Hrvatskoj se gotovo ništa ne događa pošteno, pravedno i transparentno ako je u korist „malog čovjeka“. Pitanje je samo do kada će šutljiva većina sve to nijemo promatrati?', upozorava predsjednik Bloka umirovljenika zajedno (BUZ).

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!