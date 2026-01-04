Svetina, koji tvrdi da po mišljenje ne ide u Međugorje, viđen s Mamićem pokraj Međugorja

Zdravko Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa, ne može izlaziti iz BiH pa njega posjećuju prijatelji i poslovni partneri u Međugorju i okolici. Često se tako Mamić zatekne u nekom od tamošnjih kafića i restorana, a za stolom znani i neznani gosti. Nedavno su za Mamićevim stolom u restoranu pokraj Međugorja sjedili Tomislav Svetina, glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza, Božidar Šikić, čelni čovjek Lokomotive, te Neven Šprajcer, donedavno moćni operativac HNS-a.

Najzvučnije ime među Mamićevim gostima, Tomislav Svetina, nekada direktor Dinama, danas je i predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza te je godinama jedan od najmoćnijih ljudi hrvatskog nogometa. Svetina je svojevremeno, pokušavši se distancirati od Mamića, izjavio: “Ja po svoje mišljenje ne idem u Međugorje”, što fotografije iz restorana “Udovice” dovode u pitanje. A gledajući ekipu za ručkom, javnost se s pravom pita ima li Mamić i dalje svoje prste u odlukama koje donose ZNS i HNS.