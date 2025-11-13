BBC se ispričava Trumpu zbog montaže govora, ali odbacuje tužbu za klevetu

Britanski BBC ispričao se u četvrtak Donaldu Trumpu zbog uređivanja govora kako bi izgledao da zagovara nasilje, nastojeći ukloniti prijetnju pravnim postupkom, ali je istodobno kazao da ne postoje temelji za tužbu za klevetu. BBC je priopćio da je direktor Samir Shah poslao pismo Bijeloj kući u kojem se Trumpu jasno u ime tvrtke ispričao zbog montaže, dodajući da televizijska kuća nema planova ponovno emitirati dokumentarac Panorama ni na jednoj od svojih platformi.

"Iako BBC iskreno žali zbog načina na koji je isječak montiran, čvrsto vjerujemo da ne postoji osnova za tužbu za klevetu", izjavio je BBC. Curenje internih optužbi za pristranost na BBC-u, uključujući način na koji je montiran Trumpov govor iz 2021. na dan kada su njegovi pristaše preplavili Kapitol, prisililo je dva njegova vodeća čelnika da daju ostavke, a Trumpa da zaprijeti tužbom od milijardu dolara.

Trumpovi odvjetnici rekli su BBC-u da povuče Panoramu, ispriča se predsjedniku i primjereno nadoknadi nanesenu štetu ili se suoči s tužbom u kojoj se traži odšteta od najmanje milijardu dolara.

Britanska javna radiotelevizija BBC je ranije u četvrtak rekla da istražuje nove optužbe objavljene u novinama Telegraph vezane uz još jednu montažu govora američkog predsjednika.