Sve srednje škole danas prelaze na online nastavu. Testovi i ispitivanja putem interneta

Osam je dana do kraja prvog polugodišta, a učenici svih srednjih škola u Hrvatskoj nastavu od danas prate online. Za taj su se model opredijelile sve županije, iako je i dalje na snazi odluka prema kojoj svaka županija, općina i grad u suradnji s lokalnim epidemiolozima može birati između tri modela nastave.

To se temelji na epidemiološkoj slici te na činjenici da srednjoškolci više koriste javni gradski i međugradski prijevoz, pa su više i izloženi zarazi nego osnovnoškolci koji se u škole upisuju po mjestu stanovanja. U tri županije – Istarskoj, Varaždinskoj i Međimurskoj – na online nastavu prijeći će i učenici viših razreda osnovnih škola dok u svim ostalim županijama osnovnoškolci za sada nastavu imaju u školi. Može se pretpostaviti je da će osnovnoškolci u još nekoliko županija na online nastavu prijeći zadnja tri dana polugodišta – od 21. do 23. prosinca.

Video: Ministar Fuchs: Otvaranje škola u drugom polugodištu teče za sada po planu

Bolje prošli nego lani

Online nastava provodit će se posljednjih osam dana polugodišta kad se uglavnom pišu provjere znanja i provode završna ispitivanja. Unatoč kaotičnoj koronagodini, učenici su imali više sreće nego lani jer su na prošlogodišnjem prvom polugodištu zbog najduljeg štrajka nastavnika izgubili 36 radnih dana. No to predstavnike sindikata ne sprečava da i ove školske godine traže naknadu za paralelni rad, iako se većina nastavnika od toga ograđuje, te naknadu za troškove rada od kuće. Kad su uvidjeli da bi to moglo naići na osudu, sindikati su ponešto ublažili ton, ali su ipak na adresu Ministarstva proslijedili i novi zahtjev, budući da svi srednjoškolci od danas prate nastavu od kuće. Zbog prošlogodišnjeg lošeg iskustva s nastavom na daljinu, neke srednje škole sada su odlučile, jer imaju i uvjete i mogućnosti, održavati je u realnom vremenu. Drugim riječima, nastavnici tih škola morat će i dalje fizički dolaziti u školu i prema rasporedu sati u praznim učionicama te uz pomoć školske opreme održavati nastavu. Tako se želi stati na kraj cjelodnevnom angažmanu učenika i nastavnika, no to nije primjenjivo u svim školama.

Rizik za nastavnike

“Primili smo velik broj zahtjeva za zaštitom prava nastavnika i drugih zaposlenika zbog neutemeljene prisile ravnatelja na nastavnike da po utvrđenom tjednom rasporedu nastavu na daljinu izvode iz škola u realnom vremenu, odnosno da svakodnevno koriste javni prijevoz koji ih izlaže rizicima zaraze. Tražimo da se donese operativna preporuka ravnateljima s jasno definiranim obvezama nastavnika uz smanjenje izloženosti i opasnosti od rizika epidemije”, poručili su dopisom Ministarstvu obrazovanja članovi Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama. Prije desetak dana tražili su da se nastavnicima podmire troškovi za kućni internet, od čega su se sami nastavnici ogradili.