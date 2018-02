Šveđanin osuđen jer je sliku svog penisa poslao zastupnici u parlamentu

Jedna članica švedskog parlamenta u svoj inbox na Facebooku dobila je fotografiju penisa od nepoznatog pošiljatelja, piše The Local.

Policija je istragom utvrdila identitet muškarca koji živi u gradu Oxelösund. Muškarac je potvrdio kako je to zbilja fotografija njegovog penisa, ali tvrdi da on tu sliku nije poslao zastupnici u parlamentu jer on takve stvari ne radi.

Sud smatra kako njegovo objašnjenje nije dovoljno uvjerljivo i zadovoljavajuće i osudili su muškarca zbog seksualnog uznemiravanja. Zastupnici mora isplatiti oko četiri tisuće kuna za nanesenu štetu.