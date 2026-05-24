Ovaj futuristički most drži 10 svjetskih rekorda: Automobili prolaze kroz tunel ispod mora, a sve nadziru roboti

Područje u kojem se Biserna rijeka ulijeva u Južno kinesko more, jedno je od najgušće naseljenih dijelova svijeta. Obuhvaća Hong Kong, Makao i devet gradova kineske provincije Guangdong, a široke vodene površine između njih godinama su otežavale promet i povezivanje. Kako bi se taj problem riješio, izgrađena je veza Shenzhen-Zhongshan, prometni megaprojekt vrijedan 6,7 milijardi dolara i dug 24 kilometra koji povezuje gradove Shenzhen i Zhongshan na suprotnim obalama estuarija. Projekt nije samo jedan most već njegov središnji dio čini podmorski tunel koji prolazi između dva umjetna otoka, dok mostovi povezuju otoke s kopnom na obje strane.

Prometnica ima osam traka i omogućuje vožnju brzinama do 100 kilometara na sat, čime je putovanje koje je ranije trajalo oko dva sata skraćeno na svega 30 minuta. Nakon sedam godina gradnje, projekt je otvoren prije dvije godine. Prema podacima kineske državne televizijske mreže CGTN, most Shenzhen-Zhongshan postavio je čak deset novih svjetskih rekorda. Ne radi se o klasičnim rekordima poput najdužeg mosta na svijetu, nego o iznimno specifičnim inženjerskim postignućima.

Među rekordima se ističu najveći raspon potpuno offshore visećeg mosta s čeličnim sandučastim nosačem od 1666 metara, najviša mostovna konstrukcija na visini od 91 metra te najveća plovidbena visina za morski most. Projekt ima i najveće sidrište visećeg mosta na moru, za koje je korišteno oko 344 tisuće kubičnih metara betona, kao i rekordnu brzinu testiranja otpornosti na vjetar za viseći most od 83,7 metara u sekundi. Most također ima najveću čeličnu mostovnu površinu presvučenu epoksidnim asfaltom, koja pokriva gotovo 379 tisuća četvornih metara.

Posebno impresivan dio projekta je podmorski tunel. Riječ je o najdužem dvosmjernom podmorskom tunelu s osam prometnih traka na svijetu, dugom 5035 metara. Istodobno je i najširi podvodni tunel od čelične konstrukcije i betona, s maksimalnom širinom od 55,6 metara. Tunel drži i rekord za najveće pojedinačno betoniranje uronjenog segmenta sa čeličnom školjkom korištenjem samozbijajućeg betona. Svaki segment sadržava oko 29 tisuća kubičnih metara betona. Osim rekorda, tunel se ističe i naprednim sigurnosnim sustavima. Ugrađeni su novi sustavi za gašenje požara i odvod dima, a tunel neprestano nadzire tim od 14 robota. Oni patroliraju koridorima s cijevima i kabelima kako bi pratili rad infrastrukture i mogli reagirati u slučaju prometnih nesreća.

Ako dođe do nesreće, roboti mogu putem ugrađenih zvučnika usmjeravati promet, snimati mjesto događaja i u stvarnom vremenu slati snimke u udaljeni kontrolni centar. Posebnu ulogu ima i sustav rasvjete unutar tunela. Svjetla uz zidove mijenjaju boje ovisno o situaciji. U normalnim uvjetima svijetle zeleno, dok se u hitnim slučajevima prebacuju na crvenu boju. Tijekom evakuacije svjetla se postupno mijenjaju iz žute u zelenu kako bi ljudima pokazala smjer kretanja prema izlazu. Kako navodi Državno vijeće Kine, veza Shenzhen-Zhongshan povezuje se i s mostom Hong Kong-Zhuhai-Makao, najdužim morskim mostom na svijetu, koji je udaljen 31 kilometar, čime se dodatno poboljšava prometna povezanost jednog od najnaseljenijih područja planeta.