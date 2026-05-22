ZBUNILA INTERNET

Taksistica pronašla čudan predmet na stražnjem sjedalu, objavila fotografiju: 'Ne mogu skužiti što je ovo'

VL
22.05.2026.
u 18:03

Objava je ubrzo prikupila brojne reakcije, a korisnici Reddita više su se zabavljali detaljima na fotografiji nego samim komadom štikle

Jedna vožnja taksijem i jedan neobičan predmet na stražnjem sjedalu bili su dovoljni da pokrenu lavinu komentara na Redditu. Korisnica je objavila fotografiju iz automobila i priznala da joj nije bilo jasno što zapravo gleda. „Vozim taxi. Našla ovo na zadnjem sjedalu i ne mogu skužiti što je. Idem slikat i pitat Reddit. Izvrtim po svim kutevima i konačno skužim. Odgovor na drugoj slici“, napisala je uz dvije fotografije.

Na prvoj fotografiji vidi se stražnje sjedalo automobila na kojem leži neobičan komad plastike, zbog kojeg su mnogi pokušavali pogoditi o čemu se radi. No, druga fotografija otkrila je pravo „rješenje misterija“, korisnica je u ruci držala odlomljeni dio štikle, odnosno petu koja se odvojila od cipele.

vozim taxi. nasla ovo na zadnjem sjedalu i ne mogu skuziti sto je. idem slikat i pitat reddit. izvrtim po svim kutevima i konacno skuzim. odgovor na drugoj slici
by u/losslessgrapes in hrvatska

Objava je ubrzo prikupila brojne reakcije, a korisnici Reddita više su se zabavljali detaljima na fotografiji nego samim komadom štikle. Posebnu pažnju privukao je dugačak nokat autorice objave, pa su komentari krenuli u potpuno neočekivanom smjeru. „Više me šokira dužina nokta nego štikle“, napisao je jedan korisnik.

„Meni se čini kao da se odlijepila peta sa štikle“, dodao je drugi. Neki su priznali da ih je fotografija potpuno zbunila. „Slika me upiknula u oko“, našalio se jedan komentator, dok je drugi dodao: „To ti je nos od nosoroga ljepoto.“

Naravno, nije nedostajalo ni pitanja kako je vlasnica štikle uopće nastavila hodati. „Kako joj je štikla ostala? Jel hodala čudno?“, pitao se jedan korisnik. Bilo je i onih koji su odmah krenuli sa šalama na račun putnika na stražnjem sjedalu. „Šta su radili iza, a da nisi skužila? :P“, glasio je jedan od komentara. 
NI
NikolaBa
19:16 22.05.2026.

Je li to ona koja dere turiste u Zadru?

Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
18:49 22.05.2026.

I jel ispalo ga je našla umjetnu prangiju?

Želite prijaviti greške?

