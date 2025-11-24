Svaka četvrta osoba uopće ne vidi problem u seksualnim deepfakeovima bez pristanka

Svaka četvrta osoba smatra da nije ništa loše u izradi i dijeljenju seksualnih deepfakeova – čak i kada osoba prikazana u njima nije dala pristanak – ili je o tome moralno neutralna, pokazuje istraživanje koje je naručila britanska policija, prenosi Guardian . Nalazi su potaknuli visoku policijsku dužnosnicu da upozori kako umjetna inteligencija ubrzava epidemiju nasilja nad ženama i djevojkama (VAWG), te da su tehnološke kompanije suodgovorne jer omogućuju jednostavno stvaranje i širenje takvog sadržaja. U anketi provedenoj na 1.700 ispitanika, 13 posto sudionika reklo je da ne vidi ništa loše u izradi ili dijeljenju seksualnih ili intimnih deepfakeova – digitalno izmijenjenog sadržaja nastalog pomoću AI-ja bez pristanka. Dodatnih 12 posto ostalo je neutralno po pitanju moralne i pravne prihvatljivosti takvih radnji.

Detektivka Claire Hammond iz Nacionalnog centra za borbu protiv nasilja nad ženama upozorila je da je “dijeljenje intimnih slika bez pristanka, bile one stvarne ili umjetno stvorene, duboko ponižavajuće”. “Ovaj porast AI tehnologije ubrzava epidemiju nasilja nad ženama diljem svijeta. Tehnološke tvrtke omogućile su da se zlostavljački sadržaj stvara jednim klikom i moraju odmah reagirati”, poručila je. Pozvala je žrtve da prijave deepfake sadržaj policiji, naglasivši: “Ovo je ozbiljno kazneno djelo i pružit ćemo vam podršku. Nitko ne bi smio trpjeti u tišini ili sramu.” Izrada seksualno eksplicitnih deepfakeova bez pristanka kazneno je djelo prema novom Zakonu o podacima.

Prema izvješću konzultantske kuće Crest Advisory, sedam posto ispitanika već je bilo prikazano u seksualnom ili intimnom deepfakeu. No samo je polovica slučajeva prijavljena policiji. Među onima koji šutjeli, najčešći razlozi bili su sram i sumnja da će institucije prijavu shvatiti ozbiljno. Podaci upućuju i na to da muškarci mlađi od 45 godina češće smatraju prihvatljivim stvaranje i dijeljenje deepfakeova. Ta skupina češće gleda pornografiju, pokazuje sklonost mizoginim stavovima i pozitivnije gleda na AI. No izvješće ističe da je veza između tih faktora slaba te da su potrebna dodatna istraživanja. Svaki dvadeseti ispitanik priznao je da je već stvarao deepfakeove, a više od 10 posto kaže da bi to učinilo u budućnosti. Dvije trećine ispitanika tvrdi da su vidjeli ili možda vidjeli deepfake sadržaj.

Autorica izvješća, Callyane Desroches, upozorava da se stvaranje deepfakeova “normalizira kako tehnologija postaje sve jeftinija i dostupnija”. “Iako dio deepfake sadržaja može izgledati bezazleno, velika većina je seksualizirana – a mete su gotovo uvijek žene”, upozorava. Aktivistica Cally Jane Beech, koja se bori za veću zaštitu žrtava deepfake zlostavljanja, ističe: “Živimo u zabrinjavajućim vremenima. Budućnost naše djece je ugrožena ako hitno ne počnemo odlučnije djelovati u digitalnom prostoru. Generacija mladih odrasla je bez ikakvih pravila ili ograničenja i sada vidimo posljedice takve slobode.” Dodaje da borba protiv deepfake zlostavljanja počinje u obitelji: “Obrazovanje i otvoren razgovor moraju biti svakodnevni ako želimo ikada zaustaviti ovaj problem.”