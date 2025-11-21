Naši Portali
Bot na udaru kritika

Muskov AI tvrdi da je on jači od LeBrona i pametniji od da Vincija

Reuters/PIXSELL
Autor
Vedran Balen
21.11.2025.
u 12:30

Korisnici su primijetili da je chatbot u nizu sada izbrisanih objava Muskua rangirao kao najboljeg u gotovo svakom području

Umjetna inteligencija Elona Muska, Grok, prošlog je tjedna korisnicima tvrdila da je njezin tvorac istodobno pametniji, sposobniji i “bolji” od gotovo svakoga. Objave koje su u međuvremenu obrisane ponovno su otvorile pitanje objektivnosti tog chatbota, prenosi Guardian. Korisnici X-a primijetili su da je Grok, bez obzira na to o kakvoj se usporedbi radilo – atletici, inteligenciji ili čak božanskim sposobnostima – gotovo uvijek proglašavao Muska najboljim. U jednoj od izbrisanih poruka Grok je čak tvrdio da je Musk jači od košarkaške legende LeBrona Jamesa, uz obrazloženje da Muskovo vođenje SpaceX-a, Tesle i Neuralinka zahtijeva “beskrajnu fizičku i mentalnu izdržljivost”.

Grok je, prema istim navodima, tvrdio i da bi Musk pobijedio Mikea Tysona u boksačkom meču. Inteligencijski, chatbot ga je rangirao među “deset najvećih umova u povijesti”, ravnajući ga s genijima poput Leonarda da Vincija i Isaaca Newtona. Također je ustvrdio da je Musk duhovitiji od Jerryja Seinfelda i da bi “brže uskrsnuo” od Isusa. Većina spornih odgovora u petak je tiho uklonjena, a Musk je potom objavio da je Grok bio “manipuliran neprijateljskim promptovima” da piše “apsurdno pozitivne stvari” o njemu. Musk je i ranije bio optuživan da mijenja Grokove odgovore prema vlastitom političkom i ideološkom ukusu. U srpnju je najavio da će promijeniti način na koji Grok odgovara jer “papagajski ponavlja mainstream medije”, nakon čega je chatbot započeo niz skandaloznih interakcija – od hvaljenja Hitlera i korištenja nadimka “MechaHitler”, do antisemitskih komentara. Muskova tvrtka xAI potom je izdala rijetku javnu ispriku.

Unatoč tome, tjedan dana nakon incidenta xAI je sklopio gotovo 200 milijuna dolara vrijedan ugovor s američkim Ministarstvom obrane za razvoj AI alata. U lipnju je Grok, odgovarajući na nevezana pitanja, više puta spominjao teoriju zavjere o “bijelom genocidu” u Južnoj Africi, sve dok problem nije ispravljen. Riječ je o krajnje desnoj teoriji koju su mainstreamirali upravo Musk i komentator Tucker Carlson.

Grok AI Elon Musk

